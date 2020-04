Τις μέρες της καραντίνας, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, όλοι προσπαθούν να βρουν τρόπους επικοινωνίας και επαφής. Τα social media είναι ένας καλός τρόπος και εκεί οι «ασπρόμαυροι», εδώ και καιρό, «παίζουν μπάλα» με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η νέα πρό(σ)κληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, ήταν να «ανεβάσουν» οι φίλοι της ομάδας την αγαπημένη τους φωτογραφία από το γήπεδο της Τούμπας.

Αυτό έφτανε για να μετατραπεί το twitter σε «ασπρόμαυρο»!

Άλλωστε, η έλλειψη αγωνιστικής δράσης έχει κρατήσει για μεγάλο διάστημα τους φίλους του «Δικεφάλου» μακριά από το δεύτερο «σπίτι» τους…

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 1, 2020

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 1, 2020

Another point of view... #MyToumba https://t.co/jxF2k8SRpp

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 1, 2020

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 1, 2020

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 1, 2020

Send us your favourite photos #MyToumba #PAOK #StayAtHome https://t.co/Sdwt7rXcPd

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 1, 2020

#MyToumba sent us your favourite photo #PAOK #StayAtHome https://t.co/I4DjIN3RSc

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 1, 2020