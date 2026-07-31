Ο ΠΑΟΚ με είσοδο στη League Phase του Europa League θα εξασφαλίσει ένα πολύ καλό ποσό.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα και δεύτερη φορά τη Ντιναμό Κιέβου με τον Κωνσταντέλια να κάνει μαγικά πράγματα και οδεύει προς τη League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ για τον β' και τον τρίτο προκριματικά γύρο θα εισπράξει 350.000 ευρώ. Αν αποκλειστεί στα playoffs θα πάρει 525.000 ευρώ και θα συνεχίσει στο Conference League.

Με συμμετοχή στη League Phase ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει 4.310.000 ευρώ. Η κάθε νίκη προσφέρει 450.000 ευρώ και η κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ. Να σημειωθεί επίσης ότι από το value pillar ο ΠΑΟΚ πήρε πέρσι κοντά στα 7,5 εκατ. ευρώ, οπότε διεκδικεί μίνιμουμ 11,5 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα στο Europa League:

Πρόκριση στα νοκ-άουτ: 300.000 ευρώ

Αν τερματίσει στις θέσεις 1-8: επιπλέον 600.000 ευρώ

Αν τερματίσει στις θέσεις 9-16: επιπλέον 300.000 ευρώ

Πρόκριση στη φάση των 16: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στους «8»: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000 ευρώ

Κατάκτηση: 6.000.000 ευρώ.

Επίσης, το μερίδιο στο Europa League για κάθε θέση που τερματίζει μία ομάδα, είναι 75.000 ευρώ. Αν ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα τερματίσει 15ος θα πάρει 21 (η διαφορά από τις 36 ομάδες) μερίδια επί 75.000 ευρώ, δηλαδή 1.575.000 ευρώ.