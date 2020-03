Πέλκας Vs Λημνιός: Μένουν σπίτι και παίζουν μπάλα live στις 21:00 (pic)

O κόουτς Τσακίρης και ΑΕΚ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να επικρατήσουν άνετα με 3-1 του κόουτς Μαρούδα και του Παναθηναϊκού (ας ανάψουν μια λαμπάδα στον Διούδη) στο φιλικό που έγινε στο γήπεδο του gazzetta και απολαύσατε όλοι στις οθόνες σας!

Στην εποχή του κορονοϊού, με τους ποδοσφαιριστές κλεισμένους στα σπίτια τους, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε να βάλει τον Δημήτρη Πέλκα και τον Δημήτρη Λημνιό σε mood αγώνα, με τη διεξαγωγή ενός αγώνα στο FIFA 2020, ο οποίος θα μεταδοθεί μέσα από το επίσημο κανάλι των «ασπρόμαυρων» στο YouTube.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει δηλώσει συμμετοχή στο διεθνές virtual τουρνουά FIFA 2020 της Λέιτον Όριεντ, όπου συμμετέχουν 128 σύλλογοι απ’ όλον τον κόσμο. Με πρώτη αντίπαλο τη Μίντιλαντ από τη Δανία.

Warming up for #UltimateQuaranTeam tournament with a live game on our YouTube channel. At 21:00, Dimitris Pelkas Vs Dimitris Limnios. Subscribe here: https://t.co/kk4gsNsfaX and don't miss it!

