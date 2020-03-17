Ποστάρισμα Ολυμπιακού: «Είμαστε οικογένεια»!

Δείτε πιο κάτω το ποστ από τους Πειραιώτες...
Είμαστε οικογένεια! / We are family!
Olympiacos Family WeKeepOnDreaming Football pic.twitter.com/kBvbexN1gk
Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 16, 2020
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση στο επίσημο twitter της για την ενότητα της ομάδας και πως είναι οικογένεια.
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Είμαστε οικογένεια! / We are family!
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