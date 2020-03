Play Off: Καλό... Ιούνιο και εάν...

Ας ξεκινήσουμε προσπαθώντας να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της ιστορίας. Η Λίγκα - πριν προκύψει η έξαρση του κορονοϊού και το πολύ σοβαρό πρόβλημα για όλη την υφήλιο με χιλιάδες νεκρούς - είχε βάλει δύο αγωνιστικές για τα Play Off τον Μάρτιο, τις δύο πρώτες. Η απόφαση της Λίγκας ήταν ομοφώνως από το Δ.Σ. της περί αναστολής, μέχρι νεωτέρας, των Play Off / Play Out. Ας δούμε λοιπόν για τα Play Off. Τα Play Out δεν τα... ακουμπάμε διότι δεν υπήρχε καμία προγραμματισμένη έναρξή τους έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση της Ξάνθης. Για την ιστορία επρόκειτο να ξεκινήσουν περίπου στα μέσα Μαρτίου αλλά αποφασίστηκε να πάει πιο μετά η έναρξή τους.

Για τα Play Off ας δούμε τα δεδομένα:

Η Λίγκα αποφάσισε να μην γίνουν οι δύο αγωνιστικές του Μαρτίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν γίνεται να τελειώσουν τον Μάιο σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Υπάρχει ο σχεδιασμός για ένα νέο Δ.Σ. προς τα τέλη Μαρτίου με τηλεδιάσκεψη για να διαπιστωθεί το που βρίσκεται η κατάσταση λόγω κορονοϊού και εάν είναι εφικτό να γίνουν αγώνες μες στον Απρίλιο. Να σημειωθεί πάντως ότι οι επιστήμονες την ίδια στιγμή αναφέρουν πως η πανδημία θα έχει έξαρση έως και τον Μάιο.

Το γεγονός ότι η UEFA θα μεταθέσει το Euro είτε για τον Δεκέμβριο του 2020 είτε για τον Ιούνιο του 2021 γίνεται και λόγους υγείας αλλά και σε μία προσπάθεια να τελειώσουν κανονικά οι σεζόν στα πρωταθλήματα. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα και το ενδεχόμενο εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες να τελειώσει η χρονιά στην Ελλάδα Ιούνιο ή το αργότερο Ιούλιο, ανάλογα με το πότε θα είναι εφικτό να επαναρχίσει η δράση.

Κατά τα άλλα όμως υπάρχουν τα εξής σημαντικά προβλήματα: