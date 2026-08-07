Το μήνυμα του ΠΑΟΚ στον κόσμο του: «Μάχη μέχρι τέλος. Όλοι μαζί!»

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχασε στη Τούμπα από την Άντερλεχτ, ωστόσο δεν το βάζει κάτω κι έστειλε μήνυμα στον κόσμο του ενόψει της ρεβάνς.

Η ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ με 1-0 στην Τούμπα στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκάλεσε απογοήτευση στις τάξεις του «δικεφάλου του βορρά», αφού η εικόνα του στο γήπεδο δεν ήταν για να ηττηθεί.

Με τη ρεβάνς όμως να έρχεται μόλις σε μία εβδομάδα, όλοι έχουν ήδη αφήσει πίσω τους το χθεσινό παιχνίδι κι έχουν στρέψει το βλέμμα τους εκεί, όπου και θα κριθούν όλα. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων» έστειλαν μήνυμα στον κόσμο του κλαμπ.

«Το χθεσινό βράδυ δεν κύλησε όπως θα θέλαμε. Δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Μάχη μέχρι το τέλος. Όλοι μαζί.» έγραψαν χαρακτηριστικά στη λεζάντα του σχετικού βίντεο που ανέβηκε στα social media της ομάδας το πρωί της Παρασκευής (07/08).