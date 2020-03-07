ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 73vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΕΙΓ 2vs
ΑΜΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΛΑΥΡΙΟ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -
ΑΡΗΣ -vs
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΡΕΜΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΕΤΣ -vs
ΝΙΜ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΑΝΤ -
ΝΙΣ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ALMA TRIESTE -vs
ORIORA PISTOIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΟΦΗ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 2vs
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 2
ΣΕΣΚ (Γ) -vs
ITAMBE MINAS (W) -
LIVE
BOAVISTA-RJ 1vs
BANGU-RJ 1
NOVA IGUACU -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ -
CABOFRIENSE -vs
PORTUGUESA RJ -
MACAE-RJ -vs
MADUREIRA-RJ -
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ -
LIVE
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 1
LIVE
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 1vs
JUAN IGNACIO LONDERO 0
LIVE
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ 0vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 1
LIVE
VERA ZVONAREVA 1vs
LAURA SIEGEMUND 0
LIVE
GUILLERMO/MANASSE 1vs
BEKTAS/MOORE 1
LIVE
ΖΕΜΠAΛΟΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ROBERTO CID SUBERVI 1
LIVE
DANIELL/SITAK 1vs
MARTINEZ/MUNOZ-ABREU 0
LIVE
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 0vs
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ 0
LIVE
PABLO ANDUJAR-ALBA 1vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ 0
LIVE
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 0vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATO/WANG 2vs
PEREZ/SANDERS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
MCNALLY/PEGULA -vs
STOSUR/WICKMAYER -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ -
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ -vs
SCOTT PUODZIUNAS -
COSTA RICA -vs
BULGARIA -
JULIAN SABORIO -vs
ΚΟΥΖΜAΝΟΦ ΝΤΙΜΙΤΑΡ -
JOVIC/PERRIN -vs
VAN NGUYEN/ZHU -
CHAPPELL/STALDER -vs
RAPP/REDLICKI -
MUHAMMAD/TOWNSEND -vs
BLINKOVA/MCHALE -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
ARNEODO/CARUSO -
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
HUEY/VERBEEK -vs
KORDA/KRUEGER -
JOHNSON/JOHNSON -vs
BARRIENTOS/ORE -
ΦΛΟΡΕΣ ΤΖΕΙΣΙ -vs
ΛΑΖAΡΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
DUCKWORTH/PEERS -vs
MELIGENI/DEMOLINER -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
MISAKI MATSUDA -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
YURIKO MIYAZAKI -
MCLACHLAN/UCHIYAMA -vs
ESCOBAR/HIDALGO -
AYUMI HIRATA -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
FINN TEARNEY -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
REBECCA PETERSON -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -vs
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ -
RIFQI/TRISMUWANTARA -vs
YEGO/MZAI -
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ -vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ -
USA -vs
UZBEKISTAN -
ALCANTARA/GONZALES -vs
KALOVELONIS/TSITSIP. -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
BEALE/FANCUTT -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
THIAGO MONTEIRO -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KAJITANI/SATO -vs
HAYASHI/MORISAKI -
JORDAN THOMPSON -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
SANJAR FAYZIEV -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
DAVID SUSANTO -vs
SHEIL KOTECHA -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
AISAM QURESHI -vs
NIK RAZBORSEK -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
TKEMALADZE/TSIVADZE -vs
IVANOV/SIIMAR -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
ISMAEL MZAI -
GOLUBEV/NEDOVYESOV -vs
KOOLHOF/ROJER -
AQEEL KHAN -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -
AMINA ANSHBA -vs
MAIAR SHERIF -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
KATY DUNNE -
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -vs
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
LO CHIEN HSUN -vs
LUCA NARDI -
AGABIGUN/EREL -vs
CUKIERMAN/ERLICH -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
LOCK/LOCK -vs
NAOW/NAW -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
KHAN/QURESHI -vs
KAVCIC/KOC.-DESMAN -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
HELLER/TOREBKO -vs
BOYER/DAMM -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANAFOV/PICHLER -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
HAZEM NAW -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
DESAI/ROGOZINSKA -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
JANI/SHERIF -vs
OZ/SEZER -
GRIGELIS/MUGEVICIUS -vs
SOUSA/SOUSA -
FATTAR/OUAHAB -vs
LE/LY -
SONEGO/TRAVAGLIA -vs
NAM/SONG -
AISAM QURESHI -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
HASSAN/SAMAHA -vs
KERDLAPHEE/KERDLAPHE -
MOLCHANOV/ORLOV -vs
HSIEH/YANG -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
HESS-OLESEN/NIELSEN -vs
GARCIA/VEGA -
BALAZS/FUCSOVICS -vs
GILLE/VLIEGEN -
MEHLULI SIBANDA -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
KRAWIETZ/MIES -vs
GERASIMOV/VASILEVSKI -
CARR/DENOLLY -vs
BONZI/MARTINEAU -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
LAURINAS GRIGELIS -vs
JOAO SOUSA -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
NAM JI SUNG -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
LY NAM HOANG -
AQEEL KHAN -vs
NIK RAZBORSEK -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
BASIC/BRKIC -vs
KLAASEN/ROELOFSE -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
GHORBEL/TESSA -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ERIKSSON/LINDSTEDT -vs
BARRIOS/TABILO -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
MARACH/MELZER -vs
BEHAR/CUEVAS -
WALKOW/ZIELINSKI -vs
WONG/YEUNG -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
IGNACIO GARCIA -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
GASPAR/MASAROVA -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
BOBROV/ERLER -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
LEE DUCKHEE -
LAMINE OUAHAB -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
GULBIS/PODZUS -vs
MAAMOUN/SAFWAT -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ILYA MARCHENKO -vs
TSENG CHUN HSIN -
JULIUS TVERIJONAS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
DURASOVIC/RUUD -vs
KING/LEWIS -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
HOLGER RUNE -vs
QUINTON VEGA -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
PAVIC/SKUGOR -vs
BOPANNA/PAES -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
JERZY JANOWICZ -vs
LAM CHING -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
BORBA/ZATAR -vs
DE SILVA/DISSANAYAKE -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -vs
JUAN CERUNDOLO -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
GONZALEZ/REYES-VARELA -vs
HELIOVAARA/KONTINEN -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
HAYDN LEWIS -
KARLIS OZOLINS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DEMBEK/FALCAO -vs
FALLERT/MORENO -
CAROU/COMESANA -vs
HIDALGO/MONZON -
POLASEK/ZELENAY -vs
FOREJTEK/KOLAR -
ADOLFO VALLEJO -vs
YASHITA DE SILVA -
DOMINGUEZ/GONZALEZ -vs
ECHARGUI/MANSOURI -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
AREVALO/MIRALLES -vs
BICKNELL/PHILLIPS -
CABAL/FARAH -vs
GONZALEZ/ZEBALLOS -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
H. DEL PINO/PANTA -vs
EHRAT/MARGAROLI -
BOUZKOVA/VORACOVA -vs
BONDARENKO/FICHMAN -
MARCELO AREVALO -vs
BLAISE BICKNELL -
WILFREDO GONZALEZ -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
JUAN IGNACIO LONDERO -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
JUAN VARILLAS -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
A. ALVARADO LARIN -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
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ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
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ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ -vs
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ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -vs
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΣΙΚΑΓΟ ΡΑΜΠΛΕΡΣ -vs
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -
ΓΟΥΟΦΟΡΝΤ ΤΕΡΙΕΡΣ -vs
ΣΙΤΑΝΤΕΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -
ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΜΠΡΟΥΙΝΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΤΕΙΤ ΑΖΤΕΚΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΟΝΣ -vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -
ΙΝΤΙΑΝΑ ΣΤΕΙΤ ΣΙΚΑΜΟΡΕΣ -vs
ΜΙΖΟΥΡΙ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΑΡΣ -
ΜAΡΕΙ ΣΤΕΙΤ ΡΕΙΣΕΡΣ -vs
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -
ΠΕΠΕΡΝΤAΙΝ ΓΟΥΕΙΒΣ -vs
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -vs
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ -vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ -vs
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ -vs
UTEP MINERS -
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -vs
LIU SHARKS -
ΜΕΡΣΕΡ ΜΠΕΑΡΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ -
UT ARLINGTON -vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ -
ΝΤΡΕΞΕΛ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ -vs
ΓΟΥΙΛΜΙΝΓΚΤΟΝ. -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ -vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ -
ATENEO VOLEY -vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ -
OLIMPICO -vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ -
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ -
ΤΕΚΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ -vs
ΡΟΥΝΑ -
LDU ΠΟΡΤΟΒΙΕΧΟ -vs
ΝΤΕΛΦΙΝ -
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ -vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) -
ITUANO-SP -vs
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ -
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ -vs
ΟΕΣΤΕ -
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ -vs
ΦΕΡΟΒΙAΡΙΑ -
NOVORIZONTINO -vs
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ -
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ -
ΣΙΚΟΥΙΝAΛΑ -vs
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ -
ΜΟΥΝΙΣΙΠAΛ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ -
ΠΟΥΜΑΣ -vs
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ -
ΠΟΥΕΜΠΛΑ -vs
ΤΙΓΚΡΕΣ -
ΚAΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ -vs
ΣΙΕΝΣΙAΝΟ -
ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ -vs
CARLOS STEIN -
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ -vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ -
SEATTLE SOUNDERS II -vs
ΡΕΝΟ 1868 -
ORANGE COUNTY SC -vs
ΠAΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ -
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ -vs
ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ -
ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ ΙΙ -vs
ΤAΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ -
ΣΟΥΒΟΝ -vs
CHUNGNAM ASAN -
ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ -vs
ΑΝΙAΝΓΚ -
ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ U23 -vs
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -
ΓΚΙΦΟΥ -vs
ΝΑΓΚAΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ -
ΣΑΝΓΚΖΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ -vs
ΝΤΑΕΓΚΟΥ -
ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ -vs
ΓΚΟΥAΝΓΖΟΥ -
AS TIARE TAHITI -vs
TUPAPA -
MAGENTA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -vs
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -
SUTHERLAND SHARKS -vs
ROCKDALE CITY SUNS -
MANLY UNITED -vs
BLACKTOWN CITY -
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -vs
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -
ΣΕΟΥΛ ΘAΝΤΕΡΣ -vs
ΓΚΟΙAΝΓΚ OΡAΙΟΝΣ -
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -vs
ΝΤΟΝΓΚΜΠΟΥ ΠΡΟΜΙ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
WARRIORS -
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΝΤΙΣΤΡΙΚΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
KGC (Γ) -
ΝΤΑΛΙAΝ ΓΙΦAΝΓΚ -vs
ΚΙΝΤAΟ ΧΑΙΝΙΟΥ -
ΣΙΤΖΙΑΖΟΥAΝΓΚ -vs
ΧΕΝAΝ ΤΖΙAΝΓΕ -
JIANGSU SUNING -vs
ΓΟΥΧAΝ ΖΑΛ -
BRISBANE CITY -vs
EASTERN SUBURBS -
GOLD COAST -vs
MAGPIES CRUSADERS -
ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝAΙΤΣ -vs
PENINSULA POWER -
QUEENSLAND LIONS -vs
CAPALABA -
ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ -vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΡΤΖ ΒΙΛΑΒΟΝΓΚ -
THE GAP -vs
BRISBANE KNIGHTS -
NORTH STAR -vs
CABOOLTURE FC -
ΤΟΥΒΟΝΓΚ -vs
CENTENARY STORMERS -
ΑΣΤAΝΑ -vs
ΚΙΖΙΛΖAΡ -
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ -vs
ΟΚΖΕΤΠΕΣ -
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -vs
ΤΑΡAΖ -
ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΟΝAΙ -vs
ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ -
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ -vs
ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ -
ΠΟΥΣΑΜAΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ -vs
ΠΕΡΣΙΠΟΥΡΑ ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ -
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ -vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ -
ΞAΝΘΗ U19 -vs
PANETOLIKOS U19 -
ΟΦΗ U19 -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ U19 -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ U19 -vs
ΛΑΜΙΑ U19 -
ΑΕΚ U19 -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ U19 -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U19 -vs
ΛAΡΙΣΑ U19 -
ΟΝΤΡΑ ΠΕΤΡΚΟΒΙΣ -vs
ΒΕΛΚΕ ΜΕΖΙΡΙΤΣΙ -
ΣΛΟΒAΚΟ Β -vs
ΖΛΙΝ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
ΣΛΟΒΑΝ ΡΟΣΙΤΣΕ -vs
ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΚ Β -
ΖΝΟΙΜΟ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β -
ΧΛΟΥΤΣΙΝ -vs
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -
UHERSKY BROD -vs
ΒΙΣΚΟΦ -
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ΚΙΜΙΚ ΓΙΟΥΖΝΙ (Γ) -
REGINA (W) -vs
PROMETEY (W) -
BILOZGAR (W) -vs
VOLYN LUTSK (W) -
TERNOPIL (W) -vs
ZAPOROZHIJE (W) -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ -
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ -vs
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ -
ΧΡΟΥΝΤΙΜ -vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ -
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ -vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -
ΓΙΑΝΤΑΝAΡΜΠΟΝ -vs
CHIN UNITED -
RAKHINE UNITED -vs
SAGAING UNITED -
ΑΓΙΕΒΑΝΤΙ -vs
ΓΙΑΝΓΚΟΝ -
ΖΒΕΚΑΠΙΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΑΝΜAΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
OLYMPIE BREZOVA -vs
ΕΚΛΑΡΟΝ ΒΑΛΚΟΥΡΤ -
NERATOVICE-BYSKOVICE -vs
MFK DOBRIS -
MONDI ŠTĚTÍ -vs
BANIK SOUS -
CHOMUTOV -vs
FK BRANDYS -
ARITMA PRAHA -vs
ARSENAL CESKA LIPA -
SK SLANY -vs
TATRAN RAKOVNÍK -
ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ -vs
ASU POLI -
ΜΕΤΑΛΟΥΛ ΡΕΖΙΤΑ -vs
ΑΡAΝΤ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
AFC ΝΤΟΥΝΑΡΕΑ ΚΑΛΑΡAΣΙ -
ΦΑΡΟΥΛ -vs
ΤΟΥΡΙΣ-ΟΤΟΥΛ ΤΟΥΡΝΟΥ Μ. -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ -vs
ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ -
ΠΑΝΤΟΥΡΙ ΤAΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ -vs
SCM ARGESUL PITESTI -
NOVATOR KHMELNITSKY -vs
LOKOMOTIV KHARKIV -
VSK LAW ACADEMY -vs
VNAU VINICA -
BUREVISNYK -vs
SERTSE PODILLYA -
ΜΟΤΟΡΛΕΤ ΠΡAΧΑ -vs
ΣΟΚΟΛ ΧΟΣΤΟΥΝ -
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ΖΙΒAΝΙΣΕ -
ΠΙΣΕΚ -vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΚ -vs
ΧΛΟΥΜΕΚ -
ΠΡΕΠΕΡΕ -vs
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ Β -
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USTI NAD ORLICI -
MOHAMMEDAN DHAKA -vs
BASHUNDHARA KINGS -
SAIF SC -vs
SHEIKH JAMAL -
ABAHANI LIMITED -vs
ΑΜΠΑΧAΝΙ ΤΣΙΤΑΓΚΟΝΓΚ -
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NACHOD DESTNE -
TRUTNOV -vs
BENATKY NAD JIZEROU -
VYSOKE MYTO -vs
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LETOHRAD -vs
SOKOL LIBIS -
HORKY NAD JIZEROU -vs
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CESKE BUDEJOVICE II -vs
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JINDRICHUV HRADEC -vs
UNION BEROUN -
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SENCO DOUBRAVKA -vs
HOROVICKO -
KATOVICE -vs
ΣΛΑΒΟΖ ΜΙΤΟ -
PRESTICE -vs
MARIANSKE LAZNE -
ΟΥΝΙΟΝ ΤΣΕΜΠ -vs
PETRIN PLZEN -
ΜΠΑΛΕΣΤΙΕΡ ΚAΛΣΑ -vs
ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΙΓΚAΤΑ (ΣΙΓΚ.) -
ΜΛAΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ U19 -vs
ΟΠAΒΑ U19 -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ U19 -
ΜΠΡΝΟ U19 -vs
ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ U19 -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ U19 -vs
ΜΕΤΕΟΡ ΠΡAΓΑΣ U19 -
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ U19 -vs
ΚΑΡΒΙΝA U19 -
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ U19 -vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 -
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ U19 -vs
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ U19 -
ΕΝΕΡΤΖΙ ΚΟΤΜΠΟΥΣ U19 -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ U19 -