Ο «έλεγχος» των παικτών του ΟΦΗ
Οι κρητικοί μπήκαν στα πλέι οφ, «βλέπουν» Ευρώπη μετά από 20 χρόνια και το gazzetta.gr καταγράφει τι έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Σίμου στην κανονική διάρκεια της σεζόν
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 133vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 114vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 110vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
LIVE
ΒΙΤΟΣΑ 2vs
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 5
LIVE
ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 0vs
ΚΕΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥ 0
LIVE
ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ 0
LIVE
RACING D'ABIDJAN 0vs
AFAD DJEKANOU 0
LIVE
ΝΤΟΥΝAΒ ΡΟΥΣ 1vs
ΜAΡΕΚ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΙΒΚΟΝΙ ΝΤΟΥΠΡΙΤΣΑ 1
LIVE
JUAN PABLO FICOVICH 0vs
JASON KUBLER 0
LIVE
ΚΟΥΤΣΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0vs
MARIE BOUZKOVA 0
LIVE
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ 1vs
EMILIANO AGUILERA 0
LIVE
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ 1vs
ΝΙΣ ΧΙΟΥΓΚΟ 0
LIVE
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0vs
GREETJE MINNEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΒΑ ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ 0vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΙΟΥΚ ΜAΡΤΑ 0vs
YSALINE BONAVENTURE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΜΠΟΣ ΤΙΜΕΑ 1vs
IRINA MARIA BARA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ 0vs
JAQUELINE CRISTIAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
GREY/SILVA 0vs
KRUNIC/SREBOTNIK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 0vs
ALIZE CORNET 2
ΤΕΛΙΚΟ
LECHEMIA/PONCHET 2vs
PAQUET/PARMENTIER 0
ZARINA DIYAS -vs
MARIE BOUZKOVA -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -
ΛΕΝΖ ΧΟΥΛΙAΝ -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
ΠΑΤΙΝΟ ΛΟΥΙΣ -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
ANNA-LENA FRIEDSAM -vs
ANASTASIYA KOMARDINA -
STEPHANE ROBERT -vs
SEM VERBEEK -
YANINA WICKMAYER -vs
ΛΙΟΥ ΚΛΕΡ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
PEREZ/SANDERS -vs
CHRISTIAN/JAKUPOVIC -
KATERYNA KOZLOVA -vs
REBECCA PETERSON -
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -vs
ΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ -
ΣΑΝΤΙΓΙAΝ ΑΚΙΡΑ -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ZVEREV/ZVEREV -vs
KORDA/KRUEGER -
ΜΠΡΙΜΕΡ ΓΚAΓΚΕ -vs
HUNTER REESE -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΚΑΛΙΝΙΝΑ ΑΝΧΕΛΙΝΑ -
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -vs
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -vs
ΚΛΑΧΝ ΜΠΡAΝΤΛΙ -
JOHN PATRICK SMITH -vs
MILLEDGE COSSU -
OSCAR JOSE GUTIERREZ -vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ -
ΛΟΥΖ ΟΡΛAΝΤΟ -vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -
ΛΙ ΑΝ -vs
HARRIET DART -
ΜΠΑΠΤΙΣΤ ΧΕΙΛΙ -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
VERA ZVONAREVA -vs
WANG XIYU -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
ΣΕΠΕΝΤΕ ΡΟΙΓΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -
ERRANI/SEGUEL -vs
KONTA/SVITOLINA -
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ -vs
ΤΣΟΥΝΓΚ ΧΙΕΟΝ -
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
DUDI SELA -
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ -vs
MACKENZIE MCDONALD -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
JUAN HERNANDEZ -
ΜΕΖΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
LARA ARRUABARRENA -
MATIAS DESCOTTE -vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ -
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -vs
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ -
BLINKOVA/MCHALE -vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH -
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ -
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -vs
ΣΤΟΓΙAΝΟΒΙΤΣ ΝΙΝΑ -
ΟΥΤΣΙΝΤΑ ΚΑΙΤΣΙ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΛΙ ΖΕ -
NOAH RUBIN -vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΤΑΝΙΛΟ -
DUAN/HIBINO -vs
DOI/SIEGEMUND -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
JUAN CRUZ ARAGONE -
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
LIVE
ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 1vs
ΤΣΙΝΤΙΑ ΤΑΡΓΚΟΒΙΣΤΕ 0
LIVE
ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 39vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ 51
LIVE
ΜΠΑΚΙΡΚΟΙ ΜΠΛΝΤ ΒΟΛΕΙΣ (Γ) 2vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ (Γ) 0
LIVE
ΜΠΡΝΟ 2vs
ΟΝΤΟΛΕΝΑ ΒΟΝΤΑ 0
LIVE
ΜΙAΛΜΠΙ 4vs
ΝΤAΛΚΟΥΡΝΤ 0
ΣΑΝΤΙΒΙΚΕΝΣ -vs
ΤΖΟΥΓΚAΡΝΤΕΝ -
LIVE
ΑΚΑΑ 1vs
ΛΑΚAΠΑ 0
LIVE
ΚΑΟΥΧΑΤΖΟΕΝ ΚAΡΧΟΥ 19vs
ΚΤΡ ΜΠAΣΚΕΤ ΚΟΤΚΑ 23
LIVE
ΠAΛΑΤΣ (Γ) 0vs
ΙΜΠΕΛ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΟΒΙAΡΙΑ 1vs
ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤAΓΚΑ 2vs
ΡΕAΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 4vs
HONDURAS PROGRESO 1
ΤΕΛΙΚΟ
LEONES DE PONCE 86vs
VAQUEROS DE BAYAMON 84
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITANES DE ARECIBO 93vs
METS DE GUAYNABO 74
ΤΕΛΙΚΟ
UNIAO RONDONOPOLIS 1vs
CEOV OPERARIO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 3vs
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ 0vs
ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥAΡΤΟ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛAΝΤΑ 0
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚAΓΟ -vs
ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤAΒΙΑ -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΝΕΒΕΡΣΙΤAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 82vs
ΚΛAΜΠ ΑΒ ΤΕΜΟΥΚΟ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 84vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΒAΡΑΣ 86vs
ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚAΣΤΡΟ 99
ΤΕΛΙΚΟ
PUERTO MONTT 80vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΟΝΕΣ ΚΟΥΙΛΠΟΥΕ 111vs
QUILICURA 77
ΤΕΛΙΚΟ
BOA-MG 1vs
ATLETICO MINEIRO-MG 1
ΤΕΛΙΚΟ
STOCKTON KINGS 105vs
RIO GRANDE VALLEY 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2vs
BOAVISTA-RJ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1vs
INTER MIAMI CF 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ 1vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΑΡA 1vs
ΕΜΕΛΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 1vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 2vs
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ 1vs
ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 72vs
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠAΦΑΛΟΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΣΒΙΛ 68vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 71vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
BOCA JUNIORS (W) 3vs
GIMNASIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 3vs
VELEZ SARSFIELD (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
SAN LORENZO (W) 3vs
VILLA DORA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUPOL (W) 3vs
SAN JOSE (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 2vs
ΛΕΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 1vs
ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΑΡAΤΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΟΜΠΕΡ ΜΑΡΙΝΓΚΑ ΒΟΛΕΙ 1vs
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜAΝΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 1vs
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 0vs
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 3vs
ΛΕΟΝΕΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ 1
ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ -vs
ΣΑΝΤΙAΓΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 0vs
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 2vs
ΑΝΤΟΦΑΓΚAΣΤΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 69vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΣΑ 90vs
ATENAS 67
ΤΕΛΙΚΟ
WATERHOUSE 3vs
UWI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΟΥΝΤ ΠΛΙΣΑΝΤ 1vs
MOLYNES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΚΟΤΑΛ 3vs
ΜΑΝAΓΚΟΥΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤ ΜΟΥΝΙΣΙΠAΛ ΤΖΑΛAΠΑ 1vs
SABANAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 5vs
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BA FC 0vs
AUCKLAND CITY 6
ΤΕΛΙΚΟ
SOAGA 0vs
AS VENUS 6
ΤΕΛΙΚΟ
BARS 81vs
IRTYSH 70
ΤΕΛΙΚΟ
ALMATY 2 73vs
KAZYGURT 91
ΤΕΛΙΚΟ
BARSY ATYRAU 2 74vs
SCYSS 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 1vs
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAVRIYA NOVOTROITSKE 0vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΑ ΧAΜΠΑΡΟΒΣΚ 0vs
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
UFK DNIPRO 0vs
SKORUK TOMAKOVKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛ ΣAΡΑΤΟΦ 1vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ 1
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ -vs
ΝΤΡΟΥΖΧΜΠΑ ΜΑΙΚΟΠ -
TSV KS-WOLFSANGER -vs
OLYMPIA 1914 KASSEL -
KAINBACH-HONIGTAL -vs
SV WEINITZEN -
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ -vs
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ -
ASKO KOBERSDORF II -vs
DEUTSCHKREUTZ II -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 125vs
ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
SHEIKH JAMAL 4vs
ARAMBAGH 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΑΧAΝΙ ΤΣΙΤΑΓΚΟΝΓΚ 2vs
SHEIKH RUSSEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARIDHARA 1vs
BROTHERS UNION 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUE EAGLES 1vs
ADELAIDE CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) 64vs
ΜΠΟΥΧΕΟΝ ΚΕΜΠ-ΧAΝΑ (Γ) 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΟ (ΕΡ.) 0vs
ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ Β` 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ Β (ΡΕΖ.) 4vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ (ΕΡ.) 2
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ (Ρ) -vs
ΓΚΟΥΑΡAΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ Β (ΡΕΖ.) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΑΡAΤ ΕΡΕΒAΝ 0vs
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 2vs
FC LORI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΓΚΡΑ 0vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 1vs
SAMGURALI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 0vs
SHUKURA KOBULETI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 5vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΣ ΤΙΡΑ 0vs
ΑΡΕΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 1vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KF FLAMURTARI 2vs
KF VUSHTRRIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 1vs
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ (ΝΕΟΙ) 0vs
ΕΜΕΝ B` 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ B` 2vs
ΚΑΜΠΟΥΡ B` 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ B` 1vs
ΓΙΟΝΓΚ ΝΕΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΑ B` 1vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ B` 1
ΦΙΤΕΣΕ B` -vs
ΝΤΕ ΓΚΡAΑΦΣΑΠ B` -
ΧΕΡΑΚΛΕΣ B` -vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ B` -
JONG SBV EXCELSIOR -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤAΡΝΤ B` -
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ B` -vs
ΦΕΝΛΟ B` -
ΓΙΟΝΓΚ ΜΠΡΕΝΤΑ -vs
ΤΣΒΟΛΕ B` -
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ B` -vs
ΤΒΕΝΤΕ B` -
ΧΕΡΕΝΦΕΝ (ΝΕΟΙ) -vs
ΒΙΛΕΜ B` -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΕΓΙΕΣ ΝΤΕ ΕΜΦΟΥ 2vs
ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΟΥAΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MEDEAMA 1vs
GREAT OLYMPICS 0
SHABAB KHAN YOUNES -vs
SHABAB JABALIA -
AL SADAKA -vs
AL-AHLI BEIT HANOUN -
ΑΛ – ΝΤΟΥΧΑΙΛ -vs
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ -
AQUA-ZDROJ WALBRZYCH -vs
SOBIESKI ARENA ZAGAN -
SOSNOWIEC (W) -vs
MON-POL PLOCK (W) -
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΟΜΟΝΟΙΑ -
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ -vs
ΜΟΡΝΑΡ -
ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ -vs
ΧAΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΑΡΓΚΟΣ ΣΟΡΑ -
SIP SEMPETER (W) -vs
LUKA KOPER (W) -
STOKE CITY U23 -vs
MANCHESTER UTD U23 -
SWANSEA CITY U23 -vs
WEST BROMWICH U23 -
ASTON VILLA U23 -vs
READING U23 -
WEST HAM U23 -vs
NORWICH CITY U23 -
ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚAΣΑ -vs
ΙΣΜΑΙΛΙ -
ΜΑΣΡ ΦΚ -vs
ΧΑΡAΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ -
ΑΛ ΑΧΛΙ -vs
ΒAΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ -
ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ -vs
ΖAΜΑΛΕΚ -
ΕΝΠΙ -vs
ΓΚΟΥΝΑ -
ΣΜΟΥΧΑ -vs
ΕΛ-ΕΝΤAΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ -
ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΙΣ -vs
ΑΣΟΥAΝ -
ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡAΜΠ -vs
ΕΛ ΜΑΣΡΙ -
ΤAΝΤΑ -vs
AL ITTIHAD -
ΒΙΡΤΟΝ -vs
K BEERSCHOT VA -
TOTTENHAM U23 -vs
WOLVERHAMPTON U23 -
CHELSEA U23 -vs
EVERTON U23 -
SOUTHAMPTON U23 -vs
LEICESTER CITY U23 -
ΑΛΚΜAΑΡ Β -vs
ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ -
ΑΑΛΕΝ -vs
ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΑAΡ -
ΣAΝΤΑ ΚΛAΡΑ -vs
ΠΟΡΤΟ -
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΜΠAΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝAΝΤΓΟΥΙΤΣ -
ΧΟΥΣΤΟ ΧΟΣΕ ΝΤΕ ΟΥΡΚΙΘΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ -
Οι κρητικοί μπήκαν στα πλέι οφ, «βλέπουν» Ευρώπη μετά από 20 χρόνια και το gazzetta.gr καταγράφει τι έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Σίμου στην κανονική διάρκεια της σεζόν