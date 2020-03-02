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Ο «έλεγχος» των παικτών του ΟΦΗ

Ο «έλεγχος» των παικτών του ΟΦΗ

Ο «έλεγχος» των παικτών του ΟΦΗ

Οι κρητικοί μπήκαν στα πλέι οφ, «βλέπουν» Ευρώπη μετά από 20 χρόνια και το gazzetta.gr καταγράφει τι έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Σίμου στην κανονική διάρκεια της σεζόν 

Αποστολή εξετελέσθη για τον ΟΦΗ και οι κρητικοί έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται δικαιωμένοι. Το φινάλε της κανονικής περιόδου τους βρήκε στην 5η θέση και τσέκαραν το εισιτήριο για τα πλέι οφ, που μεταφράζεται από τώρα στην έξοδό τους στην Ευρώπη, εκτός και αν «πέσει» η ποινή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή την περίπτωση οι κρητικοί θα κληθούν να διεκδικήσουν μία θέση στην πεντάδα, μέσω των έξτρα 10 αγώνων που ακολουθούν. Ας δούμε λοιπόν τον «έλεγχο» των παικτών του Γιώργου Σίμου, στα 26 παιχνίδια της regular season. 
 
Δημήτρης Σωτηρίου (25 συμμετοχές) 
Ο πρώτος σε χρόνο συμμετοχής παίκτης των κρητικών, καθώς έπαιξε σε 25 αγώνες και αθροιστικά σε 2.387'. Ο 32χρονος γκολκίπερ μέτρησε 5 clean sheet, έκανε ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις )(π.χ. στην πρεμιέρα με τον Αρη), ενώ απέκρουσε και ένα πέναλτι (του Μπίσεσβαρ στην Τούμπα). 
 
Κώστας Γιαννούλης (25 συμμετοχές) 
Από την περασμένη σεζόν έχει καθιερωθεί στο κέντρο της άμυνας και διανύει... δεύτερη νιότη. Σε κάποιες περιπτώσεις μετατοπίστηκε στα άκρα, όμως ως επί το πλείστον έβγαλε την κανονική διάρκεια ως στόπερ. Πλην τερματοφυλάκων ήταν ο πρώτος παίκτης της ομάδας σε αποκρούσεις και επεμβάσεις και ο δεύτερος σε κλεψίματα! 
Ζοάο Φιγκερέιδο (24 συμμετοχές) 
Ξεκίνησε τη χρονιά ως «δεύτερο 9άρι», αλλά την τελείωσε πρώτος σκόρερ των κρητικών (9 γκολ). Στις λεπτομέρειες δεν έφτασε διψήφιο αριθμό τερμάτων, ακόμη, καθώς έχει ακόμη 3 δοκάρια, ενώ μετρά και 1 ασίστ. Κλασικός φορ «κουτιού», ήταν ακόμη 4ος σε τελικές και κερδισμένα φάουλ. Δεν είναι τυχαίο πως όταν σκόραρε ο Βραζιλιάνος, ο ΟΦΗ δεν έχασε ποτέ!   
 
Κοσμάς Τσιλιανίδης (23 συμμετοχές) 
Εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της φετινής ξέφρενης πορείας των κρητικών. Βρήκε στόχο 6 φορές, ενώ ήταν και ο πρώτος σε ασίστ  με ισάριθμες τελικές πάσες. Ξεχώρισε για το... πόδι του, αφού ήταν και μακράν ο πρώτος παίκτης του ΟΦΗ σε εύστοχα γεμίσματα με 47, σε σύνολο 144 όλης της ομάδας! Δεύτερος σε τελικές οριακά πίσω από τον Σεμέντο, από δεξιά κυρίως που έπαιζε, έκανε πολλές φορές «μπάχαλο» τις αντίπαλες άμυνες. Ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του σε ΟΑΚΑ και Νέα Σμύρνη κόντρα σε Παναθηναϊκό και Πανιώνιο αντίστοιχα. Ορισμένες φορές και λόγω απουσιών, τον είδαμε και στον άξονα πίσω από τον φορ. 
 
Λισάνδρο Σεμέντο (23 συμμετοχές) 
Η «αποκάλυψη» της φετινής σεζόν. Ο 24χρονος τελείωσε την κανονική διάρκεια με 7 γκολ (2ος σκόρερ) και 1 ασίστ, ενώ σε πολλά ματς έκανε άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα. Με την ΑΕΚ έκανε ίσως την καλύτερη του εμφάνιση, ενώ ήταν ακόμη 1ος σε τελικές, 2ος σε εύστοχα γεμίσματα και 4ος πασέρ, Ως επί το πλείστον έπαιζε στο αριστερό «φτερό» και δικαίως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων.  
 
Χουάν Νέιρα (22 συμμετοχές)
Ο «ντελικάτος» χαφ της ομάδας. Από την περασμένη σεζόν έχει «γυρίσει» στο «8», όμως τον είδαμε και στο «10». Εβγαλε την κανονική διάρκεια 2ος σε ασίστ (5), σημείωσε 3 γκολ, ενώ ήταν μακράν ο πρώτος πασέρ του ΟΦΗ. Επί της ουσίας αποτέλεσε τον «εγκέφαλό» του, ενώ παρότι δεν είναι πρώτο μπόι, ήταν 2ος σε τελικές με το κεφάλι! 
 
Νίκος Μαρινάκης (22 συμμετοχές)
Συγκαταλέγεται στα «πολυεργαλεία» της σεζόν. Τον είδαμε δεξιό μπακ που είναι η κλασική του θέση, αλλά και στόπερ και ανασταλτικό μέσο. Μάλιστα έδωσε 2 ασίστ, ενώ ήταν και 3ος σε κερδισμένα φάουλ.  
 
Νίκος Κοροβέσης (22 συμμετοχές) 
Ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας, κατ' ανάγκη τον είδαμε και 1-2 φορές στόπερ. Δεν βρήκε δίχτυα όμως έδωσε 2 ασίστ και ήταν 5ος σε εύστοχα γεμίσματα. Σταθερότατος σε όλη τη χρονιά. 
 
Δημήτρης Μάνος (22 συμμετοχές) 
Ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός φορ, έκανε ματσάρα στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, αλλά σταδιακά έδωσε τη θέση του στον Φιγκερέιδο. Παρόλα αυτά τελείωσε την κανονική διάρκεια με 22 εμφανίσεις, 3 γκολ, 1 ασίστ και 1 κερδισμένο πέναλτι. Ηταν ο 6ος σε τελικές παίκτης του ΟΦΗ.  
 
Γιώργος Κουτρουμπής (19 συμμετοχές) 
Αποκτήθηκε στο φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και χρειάστηκε χρόνο. Ντεμπουτάρισε στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης την 5η αγωνιστική και τον είδαμε τόσο ως στόπερ, όσο και σαν «κόφτη». Παρότι σε σχέση με το απόλυτο σε χρόνο συμμετοχής έχει μόνο το 57,4% (1.427'/2.482'), τελείωσε την κανονική διάρκεια 3ος σε επεμβάσεις (πίσω από Σωτηρίου, Γιαννούλη) και 5ος σε αποκρούσεις.  
 
Κρίστοφερ Μπράουν (19 συμμετοχές) 
«Αθόρυβα» τελείωσε την κανονική διάρκεια έχοντας παίξει στα 19 από τα 25 παιχνίδια της. Ως επί το πλείστον τον είδαμε στο δεξί άκρο της άμυνας. 
Αντίλ Ναμπί (17 συμμετοχές) 
Στάθηκε άτυχος καθώς ταλαιπωρήθηκε από ορισμένους τραυματισμούς και για αυτό έπαιξε μόνο σε 17 ματς, εκ των οποίων τα 13 ως βασικός. Παρόλα αυτά σημείωσε 4 γκολ, έδωσε 3 ασίστ και 1-2 φορές πήρε... μόνος του κάποια παιχνίδια (π.χ. το εντός με τον Αστέρα Τρίπολης). Πόδι «διαβήτης», ως επί το πλείστον τον είδαμε στο «10» και παρότι έπαιξε μόνο στο 44,9% του συνολικού χρόνου συμμετοχής της κανονικής διάρκειας (1.116'/2.482'), ήταν 3ος πασέρ της ομάδας, 3ος σε τελικές και 4ος σε εύστοχα γεμίσματα.   
 
Πασχάλης Στάικος (16 συμμετοχές) 
Λογίζεται ως τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν για την ομάδα. Παρότι στην «ιεραρχία» των κεντρικών χαφ δεν ήταν ψηλά, οι τραυματισμοί που ταλαιπώρησαν τον άξονα του ΟΦΗ του έδωσαν 16 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 7 ήταν βασικός. Τα πήγε καλά και ο 24χρονος έδειξε σε θέση να βοηθήσει.  
Μιγκέλ Μεγιάδο (15 συμμετοχές) 
Το «βαρόμετρο» των κρητικών και δεν είναι τυχαίο πως έχασαν μόνο 5 από τα 15 παιχνίδια που ξεκίνησε ως βασικός. Εκ των οποίων τα 2 ήταν με τον Ολυμπιακό και 1 κόντρα στην ΑΕΚ. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε «χρυσό» το γκολ που σημείωσε στην πρεμιέρα με τον Αρη, ενώ... πάρτε βαθιά ανάσα και πάμε... Πρώτος σε κερδισμένα φάουλ, πρώτος σε κλεψίματα πλην των γκολκίπερ και 7ος σε πάσες, παρότι έπαιξε μόλις στο 55,8% του συνολικού χρόνου της σεζόν (1.386'/2.482'). Κλασικό «6άρι» που καλύπτει όλα τα μήκη και πλάτη του άξονα. 
 
Ανέστης Νάστος (15 συμμετοχές) 
Ο «κάπτεν» ήταν εκείνος που... σήκωσε το βάρος στις αρχές της σεζόν, όταν και αγωνίστηκε στο κέντρο της άμυνας, χωρίς να είναι στόπερ! Παρότι το 2020 έχει παίξει λίγο (μία φορά βασικός), το φινάλε της κανονικής διάρκειας τον βρίσκει 5ο σε επεμβάσεις και ανταποκρίθηκε με σχετική επιτυχία στον ρόλο που του ανατέθηκε. 
 
Ρικάρντο Βαζ (15 συμμετοχές) 
Ο Πορτογάλος ως επί το πλείστον αποτέλεσε το back up των Σεμέντο, Τσιλιανίδη, αλλά κατέγραψε 15 συμμετοχές και σε ορισμένα ματς ήταν κομβικός, π.χ. σε εκείνο με τον Αρη στο Ηράκλειο. Σημείωσε 1 γκολ και είχε ακόμη 1 κερδισμένο πέναλτι. 
 
Βαγιέμπα Σακόρ (13 συμμετοχές) 
Ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό και έμεινε πίσω, όμως «κρατάμε» πως κάλυψε επ' άξια το κενό του Μεγιάδο (κυρίως), όταν το δίμηνο Νοέμβριος/Δεκέμβριος ο άξονας των κρητικών ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Τότε κατέγραψε τις 7 από τις 10 εμφανίσεις του στο αρχικό σχήμα και στα δύσκολα «φώναξε» παρών.  Μάλιστα «έγραψε» και 1 ασίστ. 
Φερέιρα Σόουζα (8 συμμετοχές) 
Διεκδικεί τον τίτλο του πιο άτυχου παίκτη της σεζόν. Τραυματίστηκε στις αρχές της περιόδου, επέστρεψε, έπαιξε σε 8 ματς, σημείωσε ένα «κομβικό» γκολ με τον Αρη στο Ηράκλειο, όμως πριν από περίπου ένα μήνα υπέστη ρήξη χιαστών και τέθηκε νοκ άουτ.  
 
Ζοάο Βίκτορ (3 συμμετοχές) 
Ο Βραζιλιάνος χαφ αποκτήθηκε στο φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και ακόμη δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως. Τον είδαμε σε 3 ματς βασικό (με ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, ΑΕΚ) και ήταν εκ των κορυφαίων στο 1-0 που κέρδισε ο ΟΦΗ τον «τελικό» με τον Ατρόμητο. 
 
Βαγγέλης Νοικοκυράκης (3 συμμετοχές) 
Ο μικρός φορ, μόλις 19 ετών, ντεμπουτάρισε φέτος στην SL. Τον είδαμε ως αλλαγή στα ματς με Παναιτωλικό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και μάλιστα σε μόλις 25' συνολικής παρουσίας, πρόλαβε και έκανε 3 τελικές. 
 
Νίκος Βαφέας (2 συμμετοχές) 
Ο 23χρονος αμυντικός αποκτήθηκε/επέστρεψε στο φινάλε του Ιανουαρίου και κατέγραψε 2 εμφανίσεις, αμφότερες ως βασικός. Στην Τούμπα και στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο. 
 
Οσκαρ Γουάιλι (1 συμμετοχή) 
Πρόκειται για τον 2ο στην «ιεραρχία» πορτιέρε της ομάδας. Επαιξε στον αγώνα της Λάρισας και στα ματς του Κυπέλλου. 
 
Μανώλης Περδίκης (1 συμμετοχή) 
Ο 21χρονος αμυντικός πήρε φέτος το βάπτισμα του πυρός, καθώς ντεμπουτάρισε στη μεγάλη κατηγορία ως αλλαγή στον αγώνα της Τούμπας. 
 
Γιώργος Σουρνάκης (1 συμμετοχή) 
Ο νεαρός χαφ ντεμπουτάρισε φέτος σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς έπαιξε λίγο ως αλλαγή στο ματς του Αγρινίου.
 
Θανάσης Ντίνας (1 συμμετοχή) 
Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός έπαιξε λίγο στον αγώνα του Ηρακλείου με τον Παναθηναϊκό. 
 
*Εχει αποχωρήσει ο Ισμαήλ Σασί, που έπαιξε ως αλλαγή στην πρεμιέρα του «Κλεάνθης Βικελίδης».  

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