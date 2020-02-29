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ΑΕΚ: Με πλατινέ μαλλί ο Αραούχο! (pic)

ΑΕΚ: Με πλατινέ μαλλί ο Αραούχο! (pic)

ΑΕΚ: Με πλατινέ μαλλί ο Αραούχο! (pic)

Νέο λουκ για τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος έβαψε το μαλλί του πλατινέ!

Ο Σέρχιο Αραούχο εμφανίστηκε στα Σπάτα το απόγευμα του Σαββάτου με νέο λουκ καθώς είχε βάψει το μαλλί του πλατινέ, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο βοηθός φυσιοθεραπευτή της ΑΕΚ, Διονύσης Έγκαρχος.

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