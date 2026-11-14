Η Νορβηγία επικράτησε 3-1 της Ουαλίας και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στους «8» του Nations League, την ώρα που η Ουγγαρία νικούσε 2-0 τη Γεωργία με σκόρερ τον Βάργκα.

League A

4ος όμιλος

Αποτελέσματα

Νορβηγία-Ουαλία 3-1

Πορτογαλία-Δανία (21:45)

Επόμενη αγωνιστική (17/11)

Δανία-Νορβηγία (21:45)

Ουαλία-Πορτογαλία (21:45)

Βαθμολογία

Πορτογαλία 12 (9-4) Νορβηγία 6 (9-9) Δανία 6 (7-7) Ουαλία 3 (3-8)

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στο Nations League, η Νορβηγία χαμογέλασε ξανά, επικρατώντας 3-1 εντός έδρας της Ουαλίας και πιάνοντας τη Δανία στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του 4ου ομίλου της League A - με τους Δανούς να αντιμετωπίζουν σε λίγη ώρα την Πορτογαλία. Ως αλλαγή στο 85ο λεπτό, πέρασε στο ματς ο Μάρκους Πέντερσεν του Ολυμπιακού.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους Σκανδιναβούς να παίρνουν εντέλει το προβάδισμα στο 59' με σουτ του Νούσα από το ύψος της περιοχής. Εννέα λεπτά αργότερα, ο Σιέλντερουπ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από πάσα του Χάαλαντ, με τους Ουαλούς να μειώνουν με τον Μπρουκς στο 79' αλλά να μην αποφεύγουν εντέλει την ήττα στο Όσλο, καθώς ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στο 88'.

League B

2ο όμιλος

Αποτελέσματα

Γεωργία-Ουγγαρία 0-2

Βόρεια Ιρλανδία-Ουκρανία (21:45)

Επόμενη αγωνιστική (17/11)

Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία (21:45)

Γεωργία-Ουκρανία (21:45)

Βαθμολογία

Ουγγαρία 10 (5-2) Βόρεια Ιρλανδία 8 (4-0) Ουκρανία 4 (2-5) Γεωργία 2 (0-4)

Κορυφή έπιασε έστω και προσωρινά στη βαθμολογία του 2ου ομίλου της League B του Nations League η Ουγγαρία, που επιβλήθηκε 2-0 εκτός έδρας της Γεωργίας. Βασικοί έπαιξαν για τους Μαγυάρους οι Μπάρναμπας Βάργκα και Μίλαν Βιτάλις, με τον σέντερ φορ της ΑΕΚ μάλιστα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με κοντινή προσπάθεια μετά από γύρισμα του Σόμποσλαϊ στο 85'. Είχε προηγηθεί το αυτογκόλ του Ντβάλι στο 73'.