Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα στο 85' έγραψε το 0-2 σφραγίζοντας τη νίκη της Ουγγαρίας στην Τιφλίδα.

Η Ουγγαρία πέρασε με το διπλό από την Τιφλίδα επικρατώντας της Γεωργίας με 0-2 για τη διοργάνωση του Nations League.

Τόσο ο Μίλαν Βιτάλις, όσο και ο Μπάρναμπας Βάργκα ξεκίνησαν την ενδεκάδα των Μαγυάρων, με τον Βάργκα να χρίζεται σκόρερ στο 85'.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ μετά από πάσα του Σόμποσλαϊ έγραψε με πλασέ από κοντά το 0-2, σφραγίζοντας τη νίκη της Ουγγαρίας και σημειώνοντας το 16ο του τέρμα σε 31 εμφανίσεις με την Εθνική του ομάδα.

Ο Βάργκα έγινε αλλαγή αμέσως μετά, ενώ ο Βιτάλις είχε αντικατασταθεί στο 70' έχοντας κίτρινη κάρτα που θα του στερήσει τη συμμετοχή στο επόμενο ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία καθώς συμπλήρωσε.

Το γκολ του Βάργκα απέναντι στη Γεωργία: