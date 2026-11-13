Η ΑΕΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τετραήμερο ρεπό του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Θωμά Στρακόσια να ετοιμάζεται για την επιστροφή ενόψει και του φιλικού της Δευτέρας με την ΑΕ Λεμεσού.

Επιστροφή στα Σπάτα την Παρασκευή για τους παίκτες της ΑΕΚ, καθώς όσοι δεν απουσιάζουν αυτό το διάστημα με τις Εθνικές τους ομάδες έπιασαν ξανά δουλειά στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης μετά το τετραήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν μπορεί αυτήν την περίοδο να δουλεύει όπως θα επιθυμούσε καθώς 11 παίκτες απουσιάζουν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους και μετα τη Δευτέρα σταδιακά θα αρχίσουν να ενσωματώνονται ξανά στις προπονήσεις.

Ο Νίκολιτς θα έχει πάντως την ευκαιρία να δώσει ρυθμό στους παίκτες που έχουν μείνει πίσω στο κεκλεισμένων των θυρών φιλικό της Δευτέρας (16/11, 12:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕ Λεμεσού. Ένα φιλικό ματς που έχουν την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν διάφοροι παίκτες, όπως ο Στρακόσια, ο Λυκογιάννης, ο Γκεοργκίεφ, ο Αριάγκα και ο Κουτέσα.

Ειδικά για τον Στρακόσια θα είναι σημαντικό μετά από δύο μήνες απουσίας να πάρει ένα φιλικό ματς στην εστία ενόψει της επανεμφάνισής του με την επανέναρξη. Ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας προπονείται κανονικά εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλέον απόλυτα το ράγισμα στο χέρι του και φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στα πλάνα του Νίκολιτς, όπως εκτιμούσε και ο ίδιος ο Σέρβος κόουτς μετά τη διακοπή.

Ο Νίκολιτς περιμένει την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψουν υγιείς όλοι οι διεθνείς της ΑΕΚ, ενώ μένει να φανεί και η κατάσταση των Ζοάο Μάριο και Ζίνι, οι οποίοι απουσίασαν τελευταία με πνευμονία και μικροτραυματισμό αντίστοιχα. Δεδομένα εκτός είναι ως γνωστόν ο Ζούμπκοφ, ο οποίος θα επιστρέψει πια με το νέο έτος έπειτα από το κάταγμα κόπωσης που είχε υποστεί στην κνήμη.