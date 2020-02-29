Μασούρας: «Δεν έχω κοιμηθεί σχεδόν καθόλου»
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού μίλησε για τη μεγάλη πρόκριση επί της Αρσεναλ και τη συνέχεια των «ερυθρολεύκων» στη σεζόν
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
LIVE
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ 41vs
ΠΑΟΚ 40
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 37vs
ΑΡΗΣ 43
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 38vs
ΑΕΚ 42
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 108vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 105vs
ΜΙΛAΝΟ 97
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
LIVE
ΛAΤΣΙΟ 1vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 0
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣAΛΚΕ -
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 37vs
ΑΡΗΣ 43
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 38vs
ΑΕΚ 42
LIVE
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ 41vs
ΠΑΟΚ 40
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 136vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 96vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 141vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 126vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 133vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 101vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 116vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 111vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 129vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 132vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 103
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΡΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΡΕΜΣ -
LIVE
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
LIVE
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
LIVE
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 2
LIVE
ΤΡΙΚΑΛΑ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
LIVE
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 0vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 0
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 0vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΟΥΡAΛ 1
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -vs
VL PESARO -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 91vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 80vs
ΤΟΦΑΣ 75
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΟΦΗ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΧΡΟΥΝΤΙΜ 0vs
ΛΙΣΕΝ 0
LIVE
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ 0vs
ΣΒΙΤ ΝΟΒΙ ΝΤΙΟΡ 1
LIVE
NK POLANA 1vs
NK LJUTOMER 2
LIVE
ΜΠΡΝΟ 0vs
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 0
LIVE
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ 1vs
MAARDU LINNAMEESKOND 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΟΡΛΕΤ ΠΡAΧΑ 3vs
ΣΕΣΚΙ ΜΠΡΟΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
T.-ERDBAU EGGERSDORF 1vs
USC EICHKOGL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡAΝΤΕΚ ΚΡAΛΟΒΕ 3vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 3vs
UNIREA SANNICOLAU 0
ΤΕΛΙΚΟ
USV HITZENDORF 1vs
TUS GROSS ST FLORIAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZBROJOVKA BRNO B 1vs
ΣΛΟΒΑΝ ΡΟΣΙΤΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 3vs
ΚΟΛΟΜΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 2vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SZOMBIERKI BYTOM 2vs
MKS SIEMIANOWICZANKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` 4vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK LESTANE 4vs
VINCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
J. VERCHNIA BILKA 0vs
TEMP VYDNYKY 0
ΤΕΛΙΚΟ
GLEINSTÄTTEN 5vs
SV HEIMSCHUH 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΚΟ 0vs
ΦΟΥΖΙΝΑΡ ΡΑΒΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΠAΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ 2vs
ΖAΓΚΟΡΕΤΣ ΝΟΒΑ ΖΑΓΚΟΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
UNIA JANIKOWO 1vs
ORLETA ALEKSANDROW 1
ΤΕΛΙΚΟ
SOKOL ALEKSANDROW L. 3vs
KKS 1925 KALISZ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2vs
BS POLONIA BYTOM 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΙΤΣΜΠΕΡΓΚ 0vs
ΚAΛΣΝΤΟΡΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC SOKIL 1vs
SHPILIARY LVIV 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΓΚΙΝΟ 1vs
ΡΙΑΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MLADI RADNIK 2vs
ZELEZNICAR PANCEVO 3
ΤΕΛΙΚΟ
NAGYKANIZSAI ULE 2vs
ΝAΦΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 2vs
LISOVIC 0
AS SECEANI -vs
BAZOS -
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β -vs
KRNOV -
RADNICKI ZRENJANIN -vs
OFK BEOGRAD -
ΜΠΡΙΝΕ -vs
ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ -
ODRA WODZISLAW -vs
ROW 1964 RYBNIK -
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού μίλησε για τη μεγάλη πρόκριση επί της Αρσεναλ και τη συνέχεια των «ερυθρολεύκων» στη σεζόν