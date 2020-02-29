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Μασούρας: «Δεν έχω κοιμηθεί σχεδόν καθόλου»

Μασούρας: «Δεν έχω κοιμηθεί σχεδόν καθόλου»

Μασούρας: «Δεν έχω κοιμηθεί σχεδόν καθόλου»

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού μίλησε για τη μεγάλη πρόκριση επί της Αρσεναλ και τη συνέχεια των «ερυθρολεύκων» στη σεζόν 

Από τα πόδια του Μασούρα ξεκίνησε το «χρυσό» γκολ του Ολυμπιακού στο Λονδίνο, με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν την Αρσεναλ με 2-1 και πήραν το «εισιτήριο» για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Ο διεθνής χαφ μίλησε στο MEGA, τόσο για το ματς της Πέμπτης, όσο και για την πορεία της ομάδας στη σεζόν.  «Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό  που κατορθώσαμε να βάλουμε ένα τόσο ιστορικό γκολ για την ομάδα μας. Δεν σας κρύβω ότι δεν έχω κοιμηθεί σχεδόν καθόλου αυτές τις δύο μέρες, βλέπω συνέχεια τα στιγμιότυπα που βλέπουν και οι τηλεθεατές. Το είδα στο αεροπλάνο το ματς. Όσο και να ακούγεται κλισέ η λέξη οικογένεια είναι το μυστικό της επιτυχίας της επιτυχίας. Εγώ αυτό που έχω εκλάβει όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην ομάδα, είναι ότι πρόκειται για το συστατικό της επιτυχίας καθώς όλοι από τον πρώτο που είναι ο πρόεδρος μας, μέχρι και τον τελευταίο, τους φυσιοθεραπευτές, τους φροντιστές, όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο Ρέντη, όλοι εργάζονται με το ίδιο μεράκι για να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο η ομάδα». 
 
Στη συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο του Πέδρο Μαρτίνς. «Νομίζω ότι έχει κατορθώσει ο προπονητής μας, να μας μεταδώσει το πνεύμα του νικητή. Μπαίνουμε με πολύ  μεγάλη αυτοπεποίθηση στα παιχνίδια και αυτό σίγουρα βοηθάει και εμάς αλλά δημιουργεί προβλήματα και στον αντίπαλο». Για τους φίλους των «ερυθρολεύκων» σχολίασε πως  «είναι λίγα τα λόγια για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Για όλη αυτή την στήριξη που έχουμε από το καλοκαίρι από αυτούς. Σε όλες τις έδρες. Για μένα προσωπικά είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ήρθα πέρυσι στον Ολυμπιακό και κάθε φορά εκπλήσσομαι όλο και  περισσότερο με την αγάπη που δεχόμαστε από τον κόσμο, το πώς είναι παντού, είναι πραγματικά τρομακτικό και στο Λονδίνο ήταν παντού. Υπάρχει πραγματικά αγνή αγάπη προς τον Ολυμπιακό».
 
Μετά έδωσε το «σύνθημα» για τη συνέχεια.  «Να σας πω την αλήθεια, ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί (γέλια). Θα πρέπει όμως μέσα στην ημέρα να σοβαρευτούμε εντός εισαγωγικών γιατί έχουμε και παιχνίδι μπροστά μας. Παρόλα αυτά , πραγματικά χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο με τους συμπαίκτες μου, συζητάγαμε, ξενυχτίσαμε και σκεφτόμασταν όλα αυτά που είχαν γίνει και δεν το πιστεύαμε". Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μία πολύ αθλητική ομάδα η οποία αντεπεξέρχεται σε όλες τις διοργανώσεις τις οποίες συμμετέχει. Σίγουρα θα υπάρξει κούραση, είναι πολλά παιδιά που έχουν πολλά 90λεπτα στα πόδια τους, παρόλα αυτά αρκετές φορές, αυτό ίσως είναι ένα πλεονέκτημα για την ομάδα μας. Είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι με την ομάδα του ΠΑΟΚ, ότι είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας και αυτό νομίζω ότι είναι το θετικό της υπόθεσης».
 
Για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας είπε πως «έχουμε δει ότι η Γουλβς έχει πάρα πολλούς  ποδοσφαιριστές Πορτογάλους, το ίδιο είναι και ο προπονητής της. Μας πήρε ουσιαστικά ένα ακόμη Πορτογάλο, τον Ποντένσε, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είναι μία πολύ ισχυρή ομάδα στην Premier League. Όσο την έχω παρακολουθήσει στα παιχνίδια της δείχνει μία πολύ μεγάλη σοβαρότητα στα παιχνίδια της, δεν φοβάται κανένα αντίπαλο. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι έτσι όπως έχουμε κινηθεί φέτος σαν σύνολο και σαν ομάδα, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες της Premier League. Ο Ποντένσε μπορεί να μην πανηγύριζε, αν ήξερε ότι θα κληρωθούμε μαζί (γέλια), αλλά εντάξει ο Ντάνι ξέρουμε ότι αγαπάει πολύ την ομάδα, προφανώς και για αυτό πανηγύρισε, χαίρεται με την επιτυχία μας. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Θα έρθει και αυτός στο Καραϊσκάκη, εδώ που έκανε πολύ ωραία πράγματα». 
 
Μετά υπογράμμισε ότι  «η μοναδική ομάδα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, είναι ο Ολυμπιακός που δίνει βαθμούς στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ως σύλλογο, να δίνουμε βαθμούς, να μεγαλώνουμε στο Ranking της Uefa. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον πρωταθλητή και τις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα είναι πολύ δύσκολο τα επόμενα χρόνια, με τις αλλαγές που γίνονται και στην UEFA να μπορούμε να εισχωρούμε στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα και κατ’ επέκταση στις επιτυχίες, στα οικονομικά οφέλη και γενικότερα όλα αυτά που δίνουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επιλογή δεν υπάρχει για τους τίτλους που θέλουμε, αλλά μην κρυβόμαστε για τον ποδοσφαιριστές η Ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει άλλο πρεστίζ, υπάρχει μία διαφορετική αύρα. Παρόλα αυτά όταν είσαι Ολυμπιακός δεν μπορείς να αφήσεις καμία διοργάνωση, ακόμα και σε φιλικά θα πρέπει να αγωνίζεσαι και να κερδίζεις, οπότε η συζήτηση αυτή σίγουρα υπάρχει και αιωρείται σε κάθε ομάδα και σε κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Σας ευχαριστώ πολύ ,που ήρθα εδώ κοντά σας σήμερα και μου δόθηκε η δυνατότητα να πω και στον κόσμο του Ολυμπιακού ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας ακολουθεί παντού και μας στηρίζει και στο τέλος της χρονιάς πιστεύω θα τον κάνουμε χαρούμενο». 

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