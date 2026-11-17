Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Μπρούνο σε ματς της Εθνικής Νιγηρίας
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Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ στη Νιγηρία ο διεθνής αριστερός μπακ του Ολυμπιακού υπέστη τραυματισμό στο 2ο μέρος του αγώνα της Εθνικής της χώρας του.
Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Νιγηρία έχει τραυματιστεί στο περιθώριο αγώνα της Εθνικής του. Πάντα με βάση τις ίδιες πηγές ο Νιγηριανός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού κούτσαινε - και δεν μπορούσε να σταθεί άλλο στο γήπεδο - και εν τέλει έγινε αλλαγή με δέκα λεπτά να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Μένει να φανεί το εάν θα επιβεβαιωθεί το σχετικό πρόβλημα και εάν γίνει αυτό το μέγεθός του.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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