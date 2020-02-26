Το μήνυμα της ΠΑΕ Άρης για την απώλεια του Κώστα Βουτσά

Στο μήνυμά της, η ΠΑΕ Άρης αναφέρει: «Μπορεί να μην είσαι πια μαζί μας, αλλά θα είναι πάντα εδώ. Οι ταινίες σου θα μεγαλώσουν πολλές γενιές ακόμη. Καλό ταξίδι Κώστα Βουτσά».
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΛΥΩΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΑΕΚ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΜΠΡAΓΚΑ -vs
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΛΥΩΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΑΕΚ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 97vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 122vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 115vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 118vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 94vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 112
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -vs
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -
ΑΖΑΞΙΟ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
LIVE
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 3vs
SHUKURA KOBULETI 2
LIVE
ACS POLI TIMISOARA 9vs
AVANTU TOPLOVATU 1
LIVE
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 0
LIVE
BELSHINA BOBRUISK 0vs
ΓΚΟΜΕΛ 0
LIVE
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1vs
ΣΟΓΚΝΤAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUDA HUE 2vs
ΠΟ ΧΙΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PROGRESUL SPARTAC 2vs
ALEXANDRIA 1
FC URARTU -vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ -
KFUM ΟΣΛΟ -vs
ΧΑΜ ΚΑΜ -
ΖΙΤΟΜΙΡ -vs
FC PODILLYA KHME. -
INAINTE MODELU -vs
BRAILA -
MAGDALINOVKA -vs
FK VOLCHANSK -
AEROSTAR BACAU -vs
STIINTA MIROSLAVA -
MOTOR ZAPORIZHYA -vs
FC OLYMPIA SAVYNTSI -
ZELEZNICAR PANCEVO -vs
CRVENA ZVEZDA MML -
PIVARA CELAREVO -vs
NOVI SAD -
ΠΟΠΡΑΝΤ -vs
ODEVA LIPANY -
MLADOST ZDRALOVI -vs
NK BSK BREZOVAC -
ΣAΡΠΣΜΠΟΡΓΚ -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ -
DRUZHBA KRIVIY RIH -vs
LOZOVATKA -
FC OREL TSARICHANKA -vs
LEGIONARY DNIPRO -
ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ -vs
SV FELDBACH -
HODONIN SARDICE -vs
MUTENICE -
RUCH RADZIONKOW -vs
ORZEL BAB./PSARY -
ANKERBROT MONTELAA -vs
EICHGRABEN -
FC MONCHHOF -vs
ASV NICKELSDORF -
PODLESIANKA KATOWICE -vs
GORNIK II ZABRZE -
HAMMER SPVG -vs
IG BONEN -
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -vs
GKS II KATOWICE -
ΜΠΡAΓΚΑ -vs
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -
ALLIANZ MILANO -vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ -
ΡΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
Με μήνυμά της στα social media, η ΠΑΕ Άρης στάθηκε στην αξία της προσφοράς του Κώστα Βουτσά, στην απώλειά του, σημειώνοντας επίσης ότι οι ταινίες του θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν πολλές γενιές.
Στο μήνυμά της, η ΠΑΕ Άρης αναφέρει: «Μπορεί να μην είσαι πια μαζί μας, αλλά θα είναι πάντα εδώ. Οι ταινίες σου θα μεγαλώσουν πολλές γενιές ακόμη. Καλό ταξίδι Κώστα Βουτσά».