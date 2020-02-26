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Το μήνυμα της ΠΑΕ Άρης για την απώλεια του Κώστα Βουτσά

Το μήνυμα της ΠΑΕ Άρης για την απώλεια του Κώστα Βουτσά

Το μήνυμα της ΠΑΕ Άρης για την απώλεια του Κώστα Βουτσά

Με μήνυμά της στα social media, η ΠΑΕ Άρης στάθηκε στην αξία της προσφοράς του Κώστα Βουτσά, στην απώλειά του, σημειώνοντας επίσης ότι οι ταινίες του θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν πολλές γενιές.

Στο μήνυμά της, η ΠΑΕ Άρης αναφέρει: «Μπορεί να μην είσαι πια μαζί μας, αλλά θα είναι πάντα εδώ. Οι ταινίες σου θα μεγαλώσουν πολλές γενιές ακόμη. Καλό ταξίδι Κώστα Βουτσά».

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