Βαλμπουενά: «Παλέψαμε σαν πολεμιστές»! (pic)

Ο Βαλμπουενά έγραψε στο Twitter: «Σημαντική νίκη. Παλέψαμε σαν πολεμιστές».
Important win!Olympiacos pic.twitter.com/KydXjk9ac1
— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) February 23, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 4vs
ΛΕΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
Ο Ματιέ Βαλμπουενά με ποστάρισμά του αναφέρθηκε στην επικράτηση της ομάδας του Ολυμπιακού στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ο Βαλμπουενά έγραψε στο Twitter: «Σημαντική νίκη. Παλέψαμε σαν πολεμιστές».
Important win!Olympiacos pic.twitter.com/KydXjk9ac1
— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) February 23, 2020