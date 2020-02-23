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Βαλμπουενά: «Παλέψαμε σαν πολεμιστές»! (pic)

Βαλμπουενά: «Παλέψαμε σαν πολεμιστές»! (pic)

Βαλμπουενά: «Παλέψαμε σαν πολεμιστές»! (pic)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά με ποστάρισμά του αναφέρθηκε στην επικράτηση της ομάδας του Ολυμπιακού στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Βαλμπουενά έγραψε στο Twitter: «Σημαντική νίκη. Παλέψαμε σαν πολεμιστές».

 

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