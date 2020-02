Οι φόβοι των Πειραιωτών για ζημιά στον χιαστό του Αλγερινού μεσοεπιθετικού φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται και το έμαθε κι εκείνος από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Το πρωί της Δευτέρας μέσω των social media αποκάλυψε ότι: «Δυστυχώς είναι άσχημα τα νέα για τον τραυματισμό μου, θα επιστρέψω όμως πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας».

Unfortunately bad news about my injury, i will come back even stronger thank you all for yours messages pic.twitter.com/VnzA6yR4nL

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) February 10, 2020