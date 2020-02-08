Σίμος: «Ευκαιρία για όσους παίξουν» (vid)

Με αρκετά νέα πρόσωπα θα αγωνιστεί αύριο ο ΟΦΗ στην Τούμπα και ο Γιώργος Σίμος σχολίασε, στο επίσημο κανάλι της ομάδας, πως «τo ματς είναι μία ευκαιρία σε όσους παίξουν».
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 78vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 77vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 59vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84vs
ΜΙΛAΝΟ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 2vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 0vs
ΛΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 2vs
ΕΙΜΠAΡ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 3vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
LIVE
ΧΕΤAΦΕ 2vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒAΝΤΕ 2vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 2
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 1vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1vs
ΜAΙΝΤΖ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 1
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 127vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 114
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
LIVE
ΜΑΡΣΕΙΓ 0vs
ΤΟΥΛΟΥΖ 0
ΜΕΤΣ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΝΙΣ -vs
ΝΙΜ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 1vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 0vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 0vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 77vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ 85vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 68vs
ΤΟΦΑΣ 67
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -
LIVE
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 1vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
MET. ZAPORIZHYA U19 0vs
BUDIVEL. LYSYCHANSK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΣAΧ 3vs
SEVAN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ 4vs
ΖΙΛΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
USV RB HOF 1vs
SV TIESCHEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ 2vs
ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SV KLOECH 6vs
SU REBENLAND 0
ΤΕΛΙΚΟ
USV HITZENDORF 2vs
FC LIGIST 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΟΥΜΕΝ 1vs
BIOLOG NOVOKUBANSK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ASU POLI TIMISOARA 2vs
DUMBRAVITA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ 0vs
GKS KATOWICE 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΣΚΟΦ 1vs
KOZLOVICE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 0vs
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 5vs
ZBROJOVKA BRNO B 3
ΤΕΛΙΚΟ
PROGRESUL SPARTAC 1vs
UNIREA SLOBOZIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BS POLONIA BYTOM 0vs
GOCZALKOWICE ZDROJ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK SECERANAC SA ADE 1vs
FK RUSANJ 1
ΤΕΛΙΚΟ
POGON II SZCZECIN 1vs
ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΞΙ 3vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ 0vs
URSUS WARSZAWA 3
ΤΕΛΙΚΟ
MACVA SABAC 1vs
LOZNICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 3vs
ΣΛΟΒAΚΟ Β 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 1vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC PODILLYA KHME. 1vs
ΑΓΚΡΟΜΠΙΖΝΕΣ ΒΟΛΟΤΣΙΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 0vs
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVICIN 0vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β 6
ΤΕΛΙΚΟ
POGON GRODZISK MAZ. 4vs
KORONA II KIELCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 2vs
ΒΟΙΤΣΜΠΕΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK OHRID 0vs
KORAB DEBAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΚΟΤAΙ 5vs
ΛΑΜΠAΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ 0vs
UNIA JANIKOWO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SABURTALO II 0vs
ΓΚAΓΚΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛAΚ 1vs
SOKOL OSTRODA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SZOMBIERKI BYTOM 1vs
GORNIK II ZABRZE 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 1vs
ΣΒΙΤ ΝΟΒΙ ΝΤΙΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 1vs
KKS 1925 KALISZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ 1vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ 1vs
RKS RADOMSKO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2vs
ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΛΟΥΜ 5vs
ΝΑΕΣΜΠΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΤΟΜΙΡ 0vs
ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK LESTANE 2vs
FK VELIKA MOSTANICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΖΕΜΠΕΡΟΚ ΙΙ 7vs
TRINEC B 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΧΛAΒΑ 2vs
ΣΚAΛΙΤΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 1vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SERPUKHOV 0vs
PERESVET DOMODEDOVO 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK INDJIJA 3vs
ZVIJEZDA 09 0
ΤΕΛΙΚΟ
KARNOBAT OFK 0vs
FK YAMBOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK JEDINSTVO UB 0vs
FK MACVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΕΛ 0vs
ΣΛAΒΙΑ ΜΟΖΙΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ 2vs
BREZICE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΜΕΝΤΙΑ 4vs
ΣΛΟΒΑΝ ΝΤΟΥΣΛΟ ΣΑΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΡΤΜΠΕΡΓΚ 1vs
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BORAC CACAK 4vs
FK SUSICA 2
ΤΕΛΙΚΟ
MIESZKO GNIEZNO 1vs
VICTORIA WRZESNIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ 0vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
UNTERFOHRING 5vs
FC MOOSINNING 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΙΕΛΟ ΜΠΡΝΤΟ 0vs
MLADOST ZDRALOVI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOLOS SOFIEVKA 3vs
FC HIRNYK KRYVYI U19 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1vs
ΧΟΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4vs
ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK NAPREDAK POPINCI 0vs
DUNAV STARI BANOVCI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΡΒΙΝΑ 0vs
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 2vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOHEMIANS PRAHA 2vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SV KAINDORF 1vs
SV DOBL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 3vs
ΠΡΕΠΕΡΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK SREMCICA 1vs
FK KOMGRAP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 5vs
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK VRSAC 4vs
SLOGA PLANDISTE 0
ΤΕΛΙΚΟ
SV GOSSENDORF 4vs
GRAMBACH 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3vs
ΟΝΤ 1
ΛΙΣΕΝ -vs
ΖΝΟΙΜΟ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
MIESZKO GNIEZNO -
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ -vs
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -
MLADOST PETRINJA -vs
LOKOMOTIVA ZAGREB II -
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 -vs
ΑΡΑΡAΤ ΑΡΜΕΝΙΑ 2 -
GKS KATOWICE -vs
SZOMBIERKI BYTOM -
ROW 1964 RYBNIK -vs
PNIOWEK PAWLOWICE -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
SERDICA -vs
SLATINA RADENCI -
ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ -vs
NK POLET -
SV BAUMIT PEGGAU -vs
UNION LIEBENAU -
SK WERNDORF -vs
RAGNITZ USV -
SWIT SKOLWIN -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
LÄÄNEMAA HAAPSALU -vs
VIIMSI JK -
USV ST. JOSEF -vs
FC PREDING -
ΧAΜΑΡΜΠΙ -vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ -
The OFI coach is waiting for tomorrow to see the picture of those in Tuba.
Με αρκετά νέα πρόσωπα θα αγωνιστεί αύριο ο ΟΦΗ στην Τούμπα και ο Γιώργος Σίμος σχολίασε, στο επίσημο κανάλι της ομάδας, πως «τo ματς είναι μία ευκαιρία σε όσους παίξουν».