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Σίμος: «Ευκαιρία για όσους παίξουν» (vid)

Σίμος: «Ευκαιρία για όσους παίξουν» (vid)

Σίμος: «Ευκαιρία για όσους παίξουν» (vid)

The OFI coach is waiting for tomorrow to see the picture of those in Tuba. 

Με αρκετά νέα πρόσωπα θα αγωνιστεί αύριο ο ΟΦΗ στην Τούμπα και ο Γιώργος Σίμος σχολίασε, στο επίσημο κανάλι της ομάδας, πως   «τo ματς είναι μία ευκαιρία σε όσους παίξουν». 

 

Σίμος: "Μια ευκαιρία για όσους παίξουν" (8/2/20)

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