Η ανάρτηση του Γιώργου Κουβεντίδη για τα μάτριξ και τη διαιτησία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του ΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης με ποστάρισμά του στα social media εξέφρασε την απορία του για την παρουσίαση φάσεων στα μάτριξ του γηπέδου της ΑΕΚ, ενώ εξέφρασε και παράπονο για το γκολ της Ένωσης. Οι Θεσσαλονικείς τονίζουν ότι στο ξεκίνημα της φάσης υπάρχει φάουλ στον Ούγκρεσιτς (Live στο Gazzetta).

Αναλυτικά όσα γράφει ο Κουβεντίδης: «Τελικά υπάρχουν κανονισμοί ή όχι;

Από πότε επιτρέπεται να δείχνουμε στα μάτριξ αμφισβητούμενες φάσεις σε ριπλέι για να ξεσηκώνεται ο κόσμος και να πιέζεται ο διαιτητής, που δεν δίνει χρόνο στο var να τσεκάρει φάσεις, στις οποίες μπορεί να υπάρχει πέναλτι;

Στα πόσα φάουλ υπάρχει φάουλ πριν ένα γκολ;

Τι λένε η Λίγκα, η ΚΕΔ και η ΕΠΟ για όλα αυτά;».

Το ποστάρισμα του Κουβεντίδη