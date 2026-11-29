Ο Σιμόν Μπάνζα είχε δεύτερο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Σιμόν Μπάνζα στάθηκε για δεύτερη φορά άτυχος και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φτάσει στο 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).

Στο 37' ο Κένι έκανε τη σέντρα και ο Κονγκολέζος επιθετικός, ο οποίος είχε δοκάρι σε σουτ στο 4', νίκησε στον αέρα τον Μουκουντί, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι!

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