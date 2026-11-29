ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο Μπάνζα είχε κεφαλιά στο δοκάρι!
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Ο Σιμόν Μπάνζα είχε δεύτερο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο Σιμόν Μπάνζα στάθηκε για δεύτερη φορά άτυχος και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φτάσει στο 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).
Στο 37' ο Κένι έκανε τη σέντρα και ο Κονγκολέζος επιθετικός, ο οποίος είχε δοκάρι σε σουτ στο 4', νίκησε στον αέρα τον Μουκουντί, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι!
Δείτε τη φάση
@Photo credits: eurokinissi
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