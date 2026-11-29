ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Μεγάλη επέμβαση Στρακόσα στο τετ α τετ με τον Εντιαγέ
Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια της Allwyn Arena στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς. Η ομάδα του Λίσι ήταν άτυχη και άστοχη στο πρώτο μέρος, έχοντας δύο δοκάρια με ξτον Μπάνζα και μια τεράστια ευκαιρία με τον Εντιαγέ.
Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Μπάνζα πέρασε την μπάλα στο χώρο, ο Εντιαγέ έφυγε στην πλάτη του Μουκουντί, βγήκε τετ α τετ με τον Στρακόσα, ο οποίος τον νίκησε και κράτησε το 1-0.
Το τετ α τετ του Στρακόσα με τον Εντιαγέ
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