Στο φινάλε του πρώτου μέρους της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ο Στρακόσα νίκησε τον Εντιαγέ σε τετ α τετ.

Η ΑΕΚ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια της Allwyn Arena στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, χάρη στο γκολ του Λούκα Γιόβιτς. Η ομάδα του Λίσι ήταν άτυχη και άστοχη στο πρώτο μέρος, έχοντας δύο δοκάρια με ξτον Μπάνζα και μια τεράστια ευκαιρία με τον Εντιαγέ.

Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Μπάνζα πέρασε την μπάλα στο χώρο, ο Εντιαγέ έφυγε στην πλάτη του Μουκουντί, βγήκε τετ α τετ με τον Στρακόσα, ο οποίος τον νίκησε και κράτησε το 1-0.

Το τετ α τετ του Στρακόσα με τον Εντιαγέ