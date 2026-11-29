Η ΑΕΚ διπλασίασε το προβάδισμα της στο 62ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ με υπέροχο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η ΑΕΚ βρήκε και δεύτερο γκολ στο 62ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάγερ άνοιξε την μπάλα στα δεξιά στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός βρήκε χώρο, πάτησε περιοχή, απέφυγε τον Χατζηδιάκο και με δυνατό σουτ έκανε το 2-0.

O εξτρέμ της Ένωσης σκόραρε για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική και έφτασε τα 5 γκολ στην τρέχουσα σεζόν.

Το γκολ του Κοϊτά για το 2-0 της ΑΕΚ