ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Φανταστικός Κοϊτά, απέφυγε τον Χατζηδιάκο και έκανε το 2-0 με γκολάρα
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Η ΑΕΚ διπλασίασε το προβάδισμα της στο 62ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ με υπέροχο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.
Η ΑΕΚ βρήκε και δεύτερο γκολ στο 62ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάγερ άνοιξε την μπάλα στα δεξιά στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός βρήκε χώρο, πάτησε περιοχή, απέφυγε τον Χατζηδιάκο και με δυνατό σουτ έκανε το 2-0.
O εξτρέμ της Ένωσης σκόραρε για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική και έφτασε τα 5 γκολ στην τρέχουσα σεζόν.
Το γκολ του Κοϊτά για το 2-0 της ΑΕΚ
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