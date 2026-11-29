Αλγκουαθίλ: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου»
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Ολυμπιακού αξιολόγησε την ομάδα του βάσει των συνθηκών διεξαγωγής του αγώνα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου γιατί προερχόμασταν από μια απαιτητική και δύσκολη εβδομάδα. Ξοδέψαμε ενέργεια και δυνάμεις στον αγώνα με τη Μίλαν και ήρθαμε να παίξουμε σ’ ένα γήπεδο το οποίο μας δυσκολεύει καθώς ο Ολυμπιακός δεν είχε κερδίσει στα τελευταία τρία χρόνια. Είχαμε ελλείψεις, ακόμα μια φορά προχωρήσαμε σε rotation αλλά όλοι οι παίκτες που κλήθηκαν, βοήθησαν την ομάδα με αποτελεσματικό τρόπο», είπε.
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