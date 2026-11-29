Άρης - Ολυμπιακός: Ο Ζότα έκανε το 2-0 σε ασίστ του Φορτούνη
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Το 2-0 του Ζότα Σίλβα στη νίκη του Ολυμπιακού.
Στο 78' ο Ζότα Σίλβα σφράγισε τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη.
Ο Πορτογάλος δέχθηκε την εξαιρετική κάθετη πάση του Φορτούνη και με φανταστικό σκαφτό πλασέ σημείωσε το 0-2.
Δείτε το γκολ
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@Photo credits: INTIME
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