Το 2-0 του Ζότα Σίλβα στη νίκη του Ολυμπιακού.

Στο 78' ο Ζότα Σίλβα σφράγισε τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη.

Ο Πορτογάλος δέχθηκε την εξαιρετική κάθετη πάση του Φορτούνη και με φανταστικό σκαφτό πλασέ σημείωσε το 0-2.

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