Ο Βάσκος προπονητής μίλησε στην τηλεόραση μετά τον αγώνα με τον Άρη και στάθηκε και στην απώλεια του πατέρα του.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που μίλησε στη NOVA μετά το 0-2 στο Άρης - Ολυμπιακός στάθηκε και στην απώλεια του πατέρα του. Ο Βάσκος είπε για:

Την αποτελεσματικότητα του Σίλβα και την ποιότητα του Φορτούνη: Η δουλειά που έκαναν τα υπόλοιπα παιδιά ήταν σημαντική. Ήταν δύσκολη εβδομάδα και καταναλώσαμε δυνάμεις στο ματς με τη Μίλαν. Κάναμε ομαδική προσπάθεια, δώσαμε ό,τι είχαμε και καταφέραμε να νικήσουμε.

Τις ιδιαίτερες ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του: Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Δεν μπόρεσα να φύγω να τον αποχαιρετήσω. Νιώθω πως βρίσκομαι σε μία νέα οικογένεια: νιώθω ευγνωμοσύνη σε όλους τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, με έκαναν να νιώσω παρηγοριά.