Άρης - Ολυμπιακός: Ο Ζότα άνοιξε το σκορ
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Το 1-0 του Ολυμπιακού με τον Ζότα κόντρα στον Άρη.
Ο Ολυμπιακός στη νίκη του με 2-0 είχε πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ κόντρα στον Άρη.
Στο 64' ο Φορτούνης άνοιξε δεξιά το παιχνίδι, ο Ρόκα έδωσε στον Σάλιακα, που έκανε το γύρισμα και ο Πορτογάλος επιθετικός από το ύψος του πέναλτι εκτέλεσε με το δεξί για το 0-1.
Δείτε το πρώτο γκολ του Ζότα
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@Photo credits: INTIME
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