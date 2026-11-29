Το 1-0 του Ολυμπιακού με τον Ζότα κόντρα στον Άρη.

Ο Ολυμπιακός στη νίκη του με 2-0 είχε πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ κόντρα στον Άρη.

Στο 64' ο Φορτούνης άνοιξε δεξιά το παιχνίδι, ο Ρόκα έδωσε στον Σάλιακα, που έκανε το γύρισμα και ο Πορτογάλος επιθετικός από το ύψος του πέναλτι εκτέλεσε με το δεξί για το 0-1.

Δείτε το πρώτο γκολ του Ζότα