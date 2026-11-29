ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Τα highlights του ματς (vid)
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Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού με 1-0.
Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, καθώς υπέταξε τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-0 και πλησίασε στην τετράδα της Super League.
Το ματς κρίθηκε από το γκολ του Θεοδοσουλάκη στο 61ο λεπτό. Ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων επιθετικός άνοιξε το σκορ με προβολή.
Τα highlights του ΟΦΗ - Λεβαδειακός
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