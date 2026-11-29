Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού με 1-0.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, καθώς υπέταξε τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-0 και πλησίασε στην τετράδα της Super League.

Το ματς κρίθηκε από το γκολ του Θεοδοσουλάκη στο 61ο λεπτό. Ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων επιθετικός άνοιξε το σκορ με προβολή.

Τα highlights του ΟΦΗ - Λεβαδειακός