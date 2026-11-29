Superleague, η βαθμολογία: Ο Παναθηναϊκός στο +7 από τον Ολυμπιακό, στο +10 από την ΑΕΚ και... περιμένει!
- Πρόγραμμα και αποτελέσματα της αγωνιστικής (12η)
- H Βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής
- Επόμενη αγωνιστική (13η)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα της αγωνιστικής (12η)
Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης 0-0
Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0
Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-4
ΟΦΗ – Λεβαδειακός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Αρης – Ολυμπιακός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)
H Βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 33
2. Ολυμπιακός 26 (11 αγώνες)
3. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)
4. ΠΑΟΚ 22 (11 αγώνες)
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5. Άρης 22 (11 αγώνες)
6. ΟΦΗ 17 (11 αγώνες)
7. Κηφισιά 15
8. Ηρακλής 13
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9. Καλαμάτα 13
10. Παναιτωλικός 12
11.Αστέρας Τρίπολης 8
12.Ατρόμητος 7 (11 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 7 (11 αγώνες)
14. Bόλος Elabet 1
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
Επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
Oλυμπιακός – ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
Καλαμάτα – Λεβαδειακός (3μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (4μμ)
Παναθηναϊκός – Αρης (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ηρακλής (6μμ)
ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
Παναιτωλικός – Ατρόμητος (7μμ)
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