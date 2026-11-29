Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, καθώς «λύγισε» με 1-0 τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο και πλησίασε την πρώτη τετράδα της Super League. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του μετά το ματς έκανε λόγο για τεράστιο αποτέλεσμα και στάθηκε στο «βάθος» του ρόστερ, λόγω των αλλαγών που έκανε και των απουσιών που είχε να διαχειριστεί.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV

«Τεράστια νίκη. Πιεστήκαμε μόνο στα τελευταία πέντε λεπτά. Ημασταν κυρίαρχοι, κάναμε ευκαιρίες, τα παιδιά που έπαιξαν ήταν καταπληκτικά. Παρά τις απουσίες ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.

Στόχος μας είναι πάντα να μένουμε ψηλά. Είχαμε δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, αλλά αυτή η νίκη δείχνει πολλά για το μέταλλο της ομάδας. Ο κόσμος μας βοήθησε. Ηταν ένα γεμάτο παιχνίδι από πλευράς συναισθημάτων και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.

Όλα τα παιδιά δουλεύουν και ψάχνουν την ευκαιρία τους. Κάποιοι παίζουν λιγότερο, αλλά όλοι απέδειξαν ότι έχουμε μία γεμάτη ομάδα. Ολοι μπορούν να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος».