Με το γκολ του Θεοδουσουλάκη ο ΟΦΗ επικράτησε στο βροχερό Παγκρήτιο με 1-0 του μαχητικού Λεβαδειακού και επέστρεψε στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ βρίσκεται στο -2 από την 4άδα!

Ο ΟΦΗ πήρε μία πολύτιμη νίκη χωρίς να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι. Οι Κρητικοί μετά τον απαιτητικό αγώνα με την Άντερλεχτ και χωρίς σημαντικούς παίκτες, όπως είναι οι Φούντας, Κόντρο, Ντίκμαν, Πούγγουρας, Γκονζάλες, υποδέχθηκε τον Λεβαδειακό που καίγεται για βαθμούς.

Οι Κρητικοί και οι Βοιωτοί λόγω της βροχής δεν κατάφεραν να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά μία φάση που δημιούργησαν οι Αθανασίου, Θεοδοσουλάκης ήταν αρκετή για να πάρουν οι γηπεδούχοι ένα σπουδαίο τρίποντο με 1-0 και να παραμείνουν κοντά στην τετράδα. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους αντίθετα, παραμένει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Η διάταξη των ομάδων

Ο ΟΦΗ είχε τον Χριστογεώργο στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα ήταν οι Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Σιέλης, ο Αποστολάκης έπαιξε δεξί μπακ χαφ και ο Αναθασίου αριστερό. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Μπουχαλάκης, Καραχάλιος, αριστερά στην επίθεση ήταν ο Νους, δεξιά ο Χατζηγιοβάνης και στην κορυφή ο Θεοδοσουλάκης.

Ο Λεβαδειακός είχε τον Ελιάσι στην εστία, ο Φίλων ήταν δεξί μπακ και ο Βήχος αριστερό. Στο κέντρο της άμυνας έπαιξαν οι Πάνζο, Κορνέζος, στα χαφ ήταν οι Ελνένι, Σουτ, δεξιά στην επίθεση ήταν ο Μανθάτης, αριστερά ο Ποπέσκου και ο Ούρσι πίσω από τον Κομπνάν. Σε θέση άμυνας, ωστόσο, ο Ηλίας Χαραλάμπους είχε τοποθετήσει τον Φίλωνα πάνω στον Νους με τον Μανθάτη να γίνεται δεξί μπακ.

Δυνατή βροχή, λίγες φάσεις

Ο ΟΦΗ και ο Λεβαδειακός προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι δύο ομάδες απέφυγαν τα ρίσκα. Η έντονη βροχόπτωση, άλλωστε, εμπόδισε τους ποδοσφαιριστές και τους έκανε πιο προσεκτικούς. Κρατούσαν τις γραμμές, δεν έπαιξαν συνδυαστικά και οι φάσεις ήταν ελάχιστες. Στο 3' δεξί σουτ του Ποπέσκου κόντραρε σε κόρνερ, ενώ στο 15' σουτ του Κωστούλα εκτός περιοχής, απέκρουσε ο Ελιάσι.

Στο 17' γύρισμα του Αθανασίου, γυριστό του Κωστούλα, έδιωξε σε κόρνερ ο Ελιάσι και στο 19' δεξί φαλτσαριστό σουτ του Ποπέσκου από το ημικύκλιο, έβαλε την κόντρα σε κόρνερ ο Καραχάλιος. Στο παιχνίδι δεν υπήρχε ρυθμός και στην επόμενη καλή φάση ο Λεβαδειακός άγγιξε το σκορ. Στο 40' τακουνάκι του Κομπνάν, σε σέντρα του Βήχου, απέκρουσε ο Χριστογεώργος και στη συνέχεια ο Βεργέτης καταλόγισε επιθετικό φάουλ.

Γκολ ο Θεοδοσουλάκης

Ο ΟΦΗ ήταν πιο πιεστικός στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 49' κεφαλιά πάσα του Νους για τον Θεοδοσουλάκη, ο Κορνέζος απομάκρυνε και το σουτ του Μπουχαλάκη από το σημείο του πέναλτι έφυγε ψηλά άουτ. Στο 59' ο Κομπνάν υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή, αλλά το δεξί σουτ μπλόκαρε ο Χριστογεώργος και στο 61' έγινε το 1-0 για τους Κρητικούς. Ο δραστήριος σ' ένα ακόμα παιχνίδι Αθανασίου, έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Θεοδοσουλάκης με προβολή στη μικρή περιοχή νίκησε τους Πάνζο και Κορνέζο και άνοιξε το σκορ!

Οι Ηρακλειώτες είχαν ορίσει την τύχη του αγώνα κι αναζήτησαν και το 2-0. Στο 67' δυνατό αριστερό σουτ του Αθανασίου εκτός περιοχής απέκρουσε σε κόρνερ ο Ελιάσι και στο 74' ο Ανδρούτσος κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή από τον Ποπέσκου, αλλά το φάουλ του Έλληνα μέσου έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στο 79' σε ωραία ανάπτυξη του ΟΦΗ, ήταν αδύναμο το δεξί σουτ του Νους και κατέληξε στα χέρια του Ελιάσι.

Μετά το 80' ο ΟΦΗ προσπάθησε να κρατήσει τη νίκη και διαχειρίστηκε το προβάδισμα, ενώ ο Λεβαδειακός πίεσε έντονα, όμως, δεν βρήκε την ισοφάριση. Στο 91' ο Ανδρούτσος απομάκρυνε προ του Γκούμα και στο 93' σε σέντρα του Γκούμα, δεν πρόλαβε στην προβολή ο Κομπνάν. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν παράπονα επίσης για χέρι του Αθανασίου σε σέντρα του Πάντεα, αλλά δεν φάνηκε να έχουν δίκιο.

MVP: Ο Αθανασίου έβγαλε μία ακόμα ασίστ και ο Θεοδοσουλάκης έκρινε το ματς, οπότε μοιράζονται το βραβείο.

Στο ύψος τους: Από τον Λεβαδειακό, όσο είχε δυνάμεις πάλευε ο Κομπνάν. Μοναδική απειλή για τους Κρητικούς. Πολύ καλό ματς οι Καραχάλιος, Αποστολάκης και ο Ανδρούτσος όταν μπήκε.

Αδύναμος κρίκος: Σ' ένα ακόμα παιχνίδι Ούρσι, Ποπέσκου και Σουτ δεν δικαίωσαν τις προσθήκες των ανθρώπων του Λεβαδειακού.

Η γκάφα: Στο γκολ του ΟΦΗ όλη η αμυντική γραμμή του Λεβαδειακού εκτέθηκε.

Το στραγάλι: Ο Βεργέτης δεν είχε τη δύσκολη φάση και δεν έκρινε το αποτέλεσμα.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΟΦΗ έχει περισσότερη ποιότητα, έψαξε πιο ορθολογικά το γκολ και το βρήκε. Δίκαιη η νίκη, συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα στο γκολ οι Βοιωτοί.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης (65' Ανδρούτσος), Καραχάλιος (78' Κανελλόπουλος), Νους (89' Σιτμαλίδης), Χατζηγιοβάνης (65' Αϊτόρ), Θεοδοσουλάκης.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Βήχος, Πάνζο, Κορνέζος, Φίλων (69' Παντέα), Ελνένι, Ούρσι (51' Βρακάς), Μανθάτης (69' Εμμανουηλίδης), Ποπέσκου (79' Γκούμας), Κομπνάν, Σουτ (69' Εντιαγέ).

