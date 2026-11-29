Άρης: Η 11αδα απέναντι στον Ολυμπιακό και το 4-4-2
Οι τελικές αποφάσεις του έμπειρου τεχνικού δεν εμπεριείχαν εκπλήξεις καθώς είχε καταλήξει στη διατήρηση του 4-4-2 και απέναντι στον Ολυμπιακό. Μοναδική αλλαγή, η παρουσία του Γιάννη Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης – δεξιά θα αγωνιστεί ο Μπενχαμίν Γκαρέ – καθώς Καντεβέρε και Κουαμέ συνθέτουν το δίδυμο στην επίθεση.
Η απουσία του Ούρος Ράτσιτς διατήρησε τους Γένσεν-Χόνγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Νοά Φαντιγκά αντικαθιστά τον τραυματισμό (και τιμωρημένο) Πετρίς στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ομάρ Ρίτσαρντς θα καλύψει το αριστερό άκρο ενώ Φαμπιάνο και Σούταλο είναι στο κέντρο της άμυνας μπροστά από τον Ρικάρντο Βέλιο.
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