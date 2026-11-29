Ο Άρης θα παραταχθεί, απέναντι στον Ολυμπιακό, με το σχήμα που χρησιμοποιεί ο Μιχάλης Γρηγορίου στους τελευταίους δύο μήνες, με δίδυμο στην επίθεση του Καντεβέρε-Κουαμέ.

Οι τελικές αποφάσεις του έμπειρου τεχνικού δεν εμπεριείχαν εκπλήξεις καθώς είχε καταλήξει στη διατήρηση του 4-4-2 και απέναντι στον Ολυμπιακό. Μοναδική αλλαγή, η παρουσία του Γιάννη Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης – δεξιά θα αγωνιστεί ο Μπενχαμίν Γκαρέ – καθώς Καντεβέρε και Κουαμέ συνθέτουν το δίδυμο στην επίθεση.

Η απουσία του Ούρος Ράτσιτς διατήρησε τους Γένσεν-Χόνγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Νοά Φαντιγκά αντικαθιστά τον τραυματισμό (και τιμωρημένο) Πετρίς στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ομάρ Ρίτσαρντς θα καλύψει το αριστερό άκρο ενώ Φαμπιάνο και Σούταλο είναι στο κέντρο της άμυνας μπροστά από τον Ρικάρντο Βέλιο.