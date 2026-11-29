Με τη δημιουργία Fan Zone και την ιδιαίτερη συνάντηση με πρόσωπα που έγραψαν ιστορία με τη φανέλα του Άρη, η Novibet «εγκαινίασε» τη νέα εποχή στη συνεργασία της με την ΠΑΕ έπειτα από και από την ονοματοδοσία του γηπέδου σε «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης».

Αυτή η σχέση χρονολογείται από το 2023 και πλέον έχει περάσει σε νέο επίπεδο. Πέραν του κεντρικού χορηγού στη φανέλα του Άρη, ΠΑΕ Άρης και Novibet ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τον στενό δεσμό τους με την ονοματοδοσία του γηπέδου.

Μάλιστα, η νέα μορφή συνεργασίας εγκαινιάστηκε με τη δημιουργία Fan Zone έξω από το θρυλικό γήπεδο κι ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για να ακολουθήσει η συνάντηση των εκπροσώπων της εταιρίας με πρόσωπα που έγραψαν ιστορία με τη φανέλα του Άρη.

🗣️ Οι δηλώσεις των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του Άρη για την ονοματοδοσία του «Κλ.Βικελίδης» με την Novibet https://t.co/c5mK9elQwA Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games November 29, 2026

Για την ακρίβεια, ο general manager της Novibet, Νίκος Παπάδογλου και η chief marketing officer, Έλενα Μπάρμπα, υποδέχθηκαν και φιλοξένησαν στη σουίτα της εταιρίας τους Ντίνο Κούη, Γιάννη Βένο, Γιώργο Φοιρό και Γιάννη Τζιφόπουλο.

Οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη στάθηκαν στην αξία αυτής της συνεργασίας Η σύμπραξη δύο ισχυρών brand’s παράλληλα των προοπτικών που δημιουργούνται μαζί με τη διατήρηση στην ονομασία του γηπέδου μιας θρυλικής μορφής στην ιστορία του Άρη ήταν μεταξύ των ζητημάτων που απασχόλησαν όπως και οι ενέργειες φιλανθρωπικού χαρακτήρα που ήδη έχουν προγραμματιστεί. Εντός αυτών είναι μάλιστα η δημιουργία της κερκίδας «Giant Heart» στην οποία θα φιλοξενούνται άνθρωποι ευάλωτων ομάδων.