Ο Υπουργός Αθλητισμού απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των φίλων του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι για το ματς με τον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Ατρόμητο και θα έχει τη στήριξη των οπαδών του στον κυριακάτικο αγώνα στο Περιστέρι (17:00).

Οι πράσινοι, μάλιστα, πήραν 550 εισιτήρια για την αναμέτρηση. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης προχώρησε, με την εισήγηση της αστυνομίας στην έκδοση απόφασης απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Αυτό φυσικά δεν επηρεάζει την παρουσία φίλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης αφορά έναν συγκεκριμένο τρόπο μετάβασης στο γήπεδο που προβλέπεται στο νόμο, όπως με ναύλωση πούλμαν.