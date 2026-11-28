Άρης: «Η μνήμη του Άλκη δεν αναβάλλεται»
Η τρίτη κατά σειρά αναβολή της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού προκάλεσε την αντίδραση του Ερασιτέχνη Άρη.
Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου του 2027, έπειτα από αίτημα αναβολής που υπέβαλε την Παρασκευή (27/11) ο συνήγορος του πρώτου κατηγορουμένου και το οποίο έγινε δεκτό από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Μέσω ανακοίνωσής του, ο ΑΣ Άρης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του Άλκη και ζήτησε να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της δίκης χωρίς άλλη αποφεύξιμη καθυστέρηση.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ στέκεται δίπλα στην οικογένεια Καμπανού, με σεβασμό στον πόνο και στον αγώνα της. Ζητούμε να διασφαλιστεί ότι η δίκη θα προχωρήσει, με όλες τις εγγυήσεις που απαιτεί η Δικαιοσύνη και χωρίς άλλη αποφεύξιμη καθυστέρηση.
Ο Άλκης δεν είναι μια ημερομηνία στο πινάκιο. Ήταν ένα παιδί που δεν γύρισε σπίτι. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Η μνήμη του Άλκη δεν αναβάλλεται».
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