Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναζητά την πρώτη νίκη της προπονητικής του καριέρας απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας αυτή τη φορά στα χέρια του έναν Άρη με βαθμολογική δυναμική.

Πέρα από τη βαθμολογική σημασία του κυριακάτικου (29/11) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και την ευκαιρία που έχει ο Άρης να δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη μέχρι σήμερα πορεία του, η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έχει και μια ξεχωριστή διάσταση για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός καλείται να βάλει τέλος σε μία από τις πλέον αρνητικές παραδόσεις της προπονητικής του καριέρας.

Σε 13 αναμετρήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Γρηγορίου δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη.

Ο απολογισμός του είναι 12 ήττες (έξι εντός και ισάριθμες εκτός έδρας) και μόλις μία ισοπαλία, η οποία καταγράφηκε πριν από ακριβώς μία δεκαετία, στις 27 Νοεμβρίου του 2016, όταν ως προπονητής της Κέρκυρας απέσπασε βαθμό στην έδρα των Πειραιωτών.

Στην προπονητική του διαδρομή έχει αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» με πέντε διαφορετικές ομάδες (Κέρκυρα, Πανιώνιο, ΑΕΛ, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα), με την τελευταία συνάντησή του με τον Ολυμπιακό να χρονολογείται στις 28 Ιανουαρίου του 2024, ως προπονητής της ομάδας των Ιωαννίνων.

Ασφαλώς, οι συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκε στο παρελθόν να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ήταν διαφορετικές από αυτές που συναντά σήμερα στον Άρη. Και αυτό είναι το στοιχείο που προσδίδει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη 14η απόπειρά του. Ένα ενδιαφέρον ιστορικό προηγούμενο, άλλωστε, υπάρχει στον πάγκο του Άρη. Ο Άκης Μάντζιος είχε επίσης μια ιδιαίτερα αρνητική παράδοση απέναντι στον Ολυμπιακό, με 22 ήττες σε 27 αναμετρήσεις, για να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της προπονητικής του καριέρας κόντρα στους Πειραιώτες ως προπονητής των «κιτρινόμαυρων», τον Σεπτέμβριο του 2024 (2-1).

Οι αριθμοί που πιστώνεται ο Γρηγορίου

Εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να πιστωθεί στον Μιχάλη Γρηγορίου από τη μέχρι σήμερα παρουσία του στον πάγκο του Άρη, αυτό αποτυπώνεται στη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας και, κυρίως, στην πρόοδο που καταγράφει συγκριτικά με την περασμένη σεζόν.

Μια ομάδα που πέρυσι χρειάστηκε 26 αγωνιστικές για να συγκεντρώσει έξι νίκες, φέτος έχει ήδη επτά σε 11 παιχνίδια. Μια ομάδα που ολοκλήρωσε την περσινή κανονική περίοδο στο -19 από την τετράδα, βρίσκεται σήμερα ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στην 4η θέση.

Οι 22 βαθμοί συνιστούν τη δεύτερη καλύτερη εκκίνηση του Άρη από την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, ενώ οι πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια αποτυπώνουν τη βαθμολογική δυναμική με την οποία μπαίνει στον πιο απαιτητικό κύκλο αγώνων της φετινής σεζόν.

Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας του Άρη επί των ημερών του Γρηγορίου είναι και το γεγονός ότι, με 1,83 βαθμούς ανά αγώνα σε σύνολο 24 αναμετρήσεων, βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης των προπονητών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 παιχνίδια στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων», μπροστά από τον Γιώργο Φοιρό (1,80) και τον Μαζίνιο (1,74).

Προφανώς, οι διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάστηκε κάθε προπονητής και το διαφορετικό μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπουν απόλυτες συγκρίσεις. Οι αριθμοί, ωστόσο, έχουν τη δική τους αξία. Το αν η αποτελεσματικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο Άρης θα έχει διάρκεια και αντίκρισμα στην επίτευξη των στόχων του θα φανεί σε σημαντικό βαθμό στο διάστημα που ακολουθεί.

