Ο Βάσκος τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού δείχνει να έχει κατασταλάξει σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό σχέδιο για τον Άρη. Τι σχήμα φαίνεται να είναι σε πρώτο πλάνο.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε από το Σάββατο αποστολή για τον απογευματινό εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη την Κυριακή. Σε αυτήν βρίσκεται και ο Ρέτσος που είχε ενοχλήσεις την Παρασκευή.

Ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει σκεφτεί διάφορα πράγματα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν δείχνει να έχει καταλήξει στην επάνοδο σε 4άδα άμυνας. Η εκτίμηση που υπάρχει για την ερυθρόλευκη 11άδα με τον Άρη είναι για σχήμα με γκολκίπερ τον Ορτέγκα και άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Σμαϊλοβιτς ή Κάρμο και Σάλιακα (και με τον Πέντερσεν ίσως να διεκδικεί θέση για δεξιά).

Στον άξονα τον πρώτο λόγο θα έχουν οι Σιπιόνι και Φρόιλερ και ως τριάδα πίσω από τον φορ Μάριους δυνατοί υποψήφιοι θα είναι οι Ζότα, Ρόκα και Φορτούνης. Υπό προϋποθέσεις θέση στην αρχική 11άδα θα διεκδικήσει και ο Γκουστάβο Σα αλλά και ο Ζέλσον. Στους εκλεκτούς ανάμεσα στα άλλα είναι και ο νεαρός Τουφάκης αλλά και ο Κλέιτον. Ο δε Τουφάκης φαίνεται ότι σε αυτό τουλάχιστον το διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω σε επίπεδο προτίμησης από τον Φίλη.

Η αποστολή του Ολυμπιακού όπως ανακοινώθηκε ανά θέσεις