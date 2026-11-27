Η αποστολή του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Ηρακλή (28/11, 17:00).

Ο Παναιτωλικός έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί επτά διαδοχικών, καθώς υπέταξε τον Βόλο ELABET στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη και πλέον έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο. Μάλιστα, ο νεαρός Κρητικός τεχνικός θα έχει να διαχειριστεί ακόμα περισσότερα αγωνιστικά προβλήματα.

Στο ιατρικό δελτίο προστέθηκαν τα ονόματα των Κωνσταντίνου Θυμιάνη και Αμίν Μπάσι. Ο Έλληνας μεσοαμυντικός υπέστη κάκωση στο γόνατο στην τελευταία προπόνηση, ενώ o Μαροκινός ταλαιπωρείται από ενόχληση στον δικέφαλο.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν και όλοι όσοι απουσίασαν στον προηγούμενο αγώνα. Ο λόγος για τους Οπόκου, Μεχία, Μαυρίας, Γκράναθ, Γαλιάτσο, Τζενεπό, Σατσιά και Παπαζώη.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπρέγκου, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκοτζάι, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σμυρλής, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.