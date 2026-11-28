Ο Σλοβάκος φορ Άνταμ Ζούλεβιτς μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό βρήκε δίχτυα και απέναντι στον Παναιτωλικό για το 2-0 στο ματς αυτό.

Ο Ζούλεβιτς στο 63ο λεπτό έκανε το 2-0 στο Ηρακλής - Παναιτωλικός. Ο Σλοβάκος φορ του Γηραιού σκόραρε με κεφαλιά μετά από σέντρα του Νανού σε μία φάση διαρκείας. Έτσι μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σκόραρε για 2η διαδοχική αγωνιστική.