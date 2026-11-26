Παναιτωλικός: Πήρε εισιτήρια για το Καυτανζόγλειο
Ο Παναιτωλικός έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί 7 διαδοχικών ηττών, καθώς στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη επικράτησε του Βόλου ELABET στο Αγρίνιο. Την ερχόμενη αγωνιστική ο Τίτορμος θα φιλοξενηθεί από την πρώην ομάδα του 38χρονου κόουτς, τον Ηρακλή, και γι' ακόμα ένα ματς θα έχει φιλάθλους στο πλευρό του.
Ο Γηραιός παραχώρησε τη θύρα 17 του Καυτανζόγλειου για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων φιλάθλων, καθώς πρόθεση των Θεσσαλονικιών είναι να ικανοποιεί κάθε αντίστοιχο αίτημα, ώστε να έχουν τους φιλάθλους τους σε όλα τα αντίπαλα γήπεδα.
Η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται στα 30 ευρώ. Η διάθεση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας More. Στο σχετικό πεδίο εισάγετε τον κωδικό panetolikos2026.
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