Ηρακλής - Παναιτωλικός: Λάθος του Κουτσερένκο, αδράνεια της άμυνας και 1-0 ο Λόπεθ
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Έπειτα από κακή απομάκρυνση του Κουτσερένκο και αδράνεια της άμυνας του Παναιτωλικού ο Λόπεθ ευνοήθηκε και άνοιξε το σκορ για τον Ηρακλή.
Ο Ηρακλής πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια του Καυτανζόγλειου Σταδίου στο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, τιμωρόντας ένα λάθος του Κουτσερένκο.
Στο 38ο λεπτό ο Ουκρανός τερματοφύλακας γέμισε προς τον άξονα, ο Χρομάντα πήρε την κεφαλιά λίγο κάτω από τη σέντρα, η μπάλα πέρασε στην πλάτη του Στάγιτς και ο Ίβι Λόπεθ πλάσαρε εύστοχα για το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Το γκολ του Ηρακλή
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