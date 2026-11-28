Έπειτα από κακή απομάκρυνση του Κουτσερένκο και αδράνεια της άμυνας του Παναιτωλικού ο Λόπεθ ευνοήθηκε και άνοιξε το σκορ για τον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια του Καυτανζόγλειου Σταδίου στο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, τιμωρόντας ένα λάθος του Κουτσερένκο.

Στο 38ο λεπτό ο Ουκρανός τερματοφύλακας γέμισε προς τον άξονα, ο Χρομάντα πήρε την κεφαλιά λίγο κάτω από τη σέντρα, η μπάλα πέρασε στην πλάτη του Στάγιτς και ο Ίβι Λόπεθ πλάσαρε εύστοχα για το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Το γκολ του Ηρακλή