O Γιάννης Σερέτης γράφει για το ισχυρότατο «μούδιασμα» όλων στον Παναθηναϊκό λόγω Αντίνο, για τα ματς με Νόρτζελαντ - Ατρόμητο και για τη βαρύτητα που αποκτούν τουλάχιστον δύο χειμερινές μεταγραφές.

Στέκεται εκεί ψηλά, αγέρωχος ο Παναθηναϊκός, στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μα η αλήθεια είναι ότι τα «χτυπήματα» είναι απανωτά. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη ζέση για το ματς με τη Νόρτζελαντ. Αντιθέτως, βλέπω και εκτεταμένο rotation ενόψει Ατρομήτου, σ' ένα παιχνίδι στο οποίο αν οι Πράσινοι νικήσουν, θα εξασφαλίσουν μια θέση στην οκτάδα προτού καν αντιμετωπίσουν διαδοχικά δυο από τα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία και την Μπράιτον στο ΟΑΚΑ.

Η αλήθεια είναι ότι συνολικά στον οργανισμό της ομάδας το «μούδιασμα» με τον τραυματισμό του Αντίνο ήταν πολύ πιο έντονο και βαθύ συγκριτικά με το νοκ άουτ του Αζεντίν Ουναϊ. Είναι μάλλον άχαρο να γίνονται συγκρίσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ισως επειδή ο «μικρούλης» Αντίνο έκλαιγε γοερά, ίσως επειδή είχε προλάβει από πέρυσι να «δεθεί» περισσότερο με τους συμπαίκτες του, σίγουρα επειδή όλοι έβλεπαν καθημερινά και στους αγώνες την προσπάθειά του, αυτός ο τραυματισμός έφερε πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια στο Τριφύλλι, η οποία δεν «φαίνεται» προς τα έξω. Στιγμιαία χαρά ήταν η νίκη επί του ΟΦΗ και από τη μεθαυριανή αναμέτρηση στη Δανία και έπειτα θα δούμε πώς θα διαχειριστεί (και) αυτή την απώλεια όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός γηπέδου ο Παναθηναϊκός.

Ο Νίστρουπ, σε πρώτο χρόνο, το διαχειρίστηκε καταπληκτικά, δείχνοντας ότι το επικοινωνιακό ταλέντο του είναι υψηλού επιπέδου για την (προπονητική) ηλικία του.

Iδού...

«Είμαι χαρούμενος για το πώς οι παίκτες μου αντέδρασαν στον τραυματισμό του Αντίνο. Είχα ποδοσφαιριστές που έκλαιγαν. Κερδίσαμε για εκείνον. Όπως κάναμε για όλους τους άλλους σοβαρούς τραυματισμούς τον Ίνγκασον, τον Παντελίδη, τον Ουναΐ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους τους παίκτες μου, τους αγαπώ».

«Μπορούσαμε μόνο να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε γι' αυτόν και να παίζουμε του χρόνου σε μία καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο αντίπαλος ξεκίνησε καλύτερα και κέρδισε ένα καθαρό πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι λόγω του mentality και της ποιότητας των ποδοσφαιριστών μας».

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε καθόλου τον τρόπο παιχνιδιού μας μετά τον τραυματισμό του Αντίνο, αλλά μπορούμε να προσαρμοστούμε λίγο. Υπάρχει διαφορά από την αλλαγή και την προσαρμογή. Δεν αλλάξαμε την προσέγγισή μας μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ. Η δουλειά μου ως προπονητής είναι να πάρω το καλύτερο που μπορώ από τους επιθετικούς παίκτες μας».

«Όταν βλέπεις έναν συμπαίκτη σου να τραυματίζεται σοβαρά, αντιδράς. Έχουμε καλά αποδυτήρια. Οι παίκτες αγαπούν ο ένας τον άλλον, το σταφ αγαπάει τους παίκτες. Πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδι και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν παίξουμε με τρεις τερματοφύλακες, επειδή δεν έχουμε επιθετικούς θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Και θα το κάνουμε! Πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε.

«Το μεταγραφικό παράθυρο που κάναμε το καλοκαίρι ήταν 10/10. Κάποιοι παίκτες τώρα θα πάρουν παραπάνω λεπτά, οπότε αν είναι τοπ ποδοσφαιριστές, πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία τους. Δεν έχουμε ίδιο ποδοσφαιριστή με τον Αντίνο, αλλά έχουμε παίκτες με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μπουν και να βοηθήσουν. Νιώθω άσχημα για όλους τους τραυματίες. Η δουλειά εμένα και του σταφ μου συνεχίσει να είναι να κερδίζουμε».

«Δεν είμαι σκληρός, είμαι δίκαιος. Χρησιμοποιώ παίκτες που μπορούν να μας δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Πελίστρι είναι ένας από τους πολλούς καλούς παίκτες που έχουμε. Όμως εδώ παίζεις μόνο αν αποδίδεις! Ο Πελίστρι είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής».

Το μεταγραφικό σχέδιο, πλέον, αλλάζει. Διότι έως τώρα οι Πράσινοι αναζητούσαν έναν συμπληρωματικό ακραίο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα μπορούσε να δίνει ανάσες στον βασικό Αντίνο και να έχει καλύτερες επιδόσεις από τον Πελίστρι. Τώρα, είναι υποχρεωμένος να ψάξει έναν βασικό αριστερό εξτρέμ. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των αγώνων μέχρι τη λήξη της σεζόν και ταυτόχρονα τόσο υψηλές οι απαιτήσεις πια απ΄αυτόν τον Παναθηναϊκό σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Κόνφερενς Λιγκ που δεν είναι δυνατόν να πορευτεί με έναν... μεσαίου επιπέδου καινούριο εξτρέμ. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους για τη συγκεκριμένη ενίσχυση, όπως είχε γίνει με τον Ντάνιελ Μαντσίνι που είχε κληθεί να πάρει τη θέση του Αϊτόρ πριν από τρία χρόνια. Είναι ξεκάθαρο αυτό!

Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, προς το παρόν έχω την εντύπωση ότι στο πλάνο των Νίστρουπ – Κοτσόλη δεν συμπεριλαμβάνεται μεταγραφή και δεύτερου παίκτη για τα άκρα της επίθεσης. Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λιβάι Γκαρσία, αλλά και Τεττέη – Παντελίδης (που επιστρέφει τον Ιανουάριο και... θα δούμε αν θα δοθεί δανεικός) είναι πάρα πολλοί. Αντιθέτως, η μεταγραφή ενός «εξαριού» και ενός στόπερ παραμένουν σε πρώτο πλάνο. Για τη θέση του Ουναϊ θα γίνει κίνηση μόνο αν βρεθεί «συμπληρωματικός» παίκτης με δημιουργικές ικανότητες που δεν θα έχει... κανένα πρόνήμα να κάθεται συχνά στον πάγκο. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια «έξτρα» μεταγραφή αν βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης. Ομως για τη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού η ανάγκη «φωνάζει» με το... απτό παράδειγμα του τραυματισμού του Ντε Φράι στον καρπό. «Φωνάζει» όχι επειδή δεν υπάρχουν παίκτες, αλλά διότι ο Πάλμερ Μπράουν έχει μηδέν λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα (και ένα 90λεπτο στο Conference Leafue) και ο Γιώργος Κάτρης ένα λεπτό στο πρωτάθλημα και 15 λεπτά στο Conference League (League Phase).

Αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι η σεζόν βγαίνει «όπως πρέπει» με δύο στόπερ, είναι δικαίωμά του, αλλά ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν κεντρικό αμυντικό τον οποίο ο Νίστρουπ δεν θα διστάζει να βάζει συχνά για να δίνει ανάσες στους Ολλανδούς. Αν, μάλιστα, αρχίζει να μοιράζει το χρόνο μεταξύ Καμαρά – Λούζα, αυτή η κίνηση είναι πιο απαραίτητη και από του aggressive «εξαριού»...