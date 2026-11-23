Δεν έφτανε ο Αντίνο, δύο νέα προβλήματα προέκυψαν από το ματς με τον ΟΦΗ με τους Ντε Φράι και Σαλάχ-Εντίν.

Μπορεί η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Σαντίνο Αντίνο να είναι η σημαντικότερη, που έβγαλε το χθεσινό παιχνίδι, στο οποίο ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΟΦΗ με 2-0, ωστόσο δεν ήταν τα μοναδικά προβλήματα.

Ο Στέφαν Ντε Φράι είδε τον καρπό του να έχει γίνει τούμπανο μετά το φινάλε του αγώνα κι έπειτα από μία πρώτη εκτίμηση των γιατρών έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στον αριστερό καρπό, έπειτα από μία μονομαχία που είχε με τον Τιάγκο Νους.

Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει σχετικά με το μέγεθος του τραυματισμού και το διάστημα της απουσίας του έπειτα από την μαγνητική στην οποία θα υποβληθεί μέσα στη μέρα.

Από την άλλη, ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν βρίσκεται στο νοσοκομείο «Υγεία» προκειμένου να περάσει από ιατρικό έλεγχο για τη λοίμωξη του αναπνευστικού, που τον ταλαιπωρεί, επειδή έχει έντονο βήχα και είχε και πυρετό μέσα στην εβδομάδα που πέρασε.

Υπενθυμίζουμε πως για σήμερα είναι προγραμματισμένη και η μαγνητική του Σαντίνο Αντίνο.