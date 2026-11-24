Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός: Ο Αυστριακός Βάινμπεργκερ σφυρίζει το ματς
Με στόχο το 4/4 και να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητές του για είσοδο στην πρώτη οκτάδα του Conference League, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην έδρα της Νόρτζελαντ την προσεχή Πέμπτη (26/11, 22:00).
Οι Πράσινοι μετά τις νίκες κόντρα σε Μπόρατς Μπάνια Λούκα (2-1), Καϊράτ (1-5) και ΤΣΣΚΑ Σόφιας (2-1) θα βρεθούν στη Δανία για ένα ακόμη τρίποντο, απέναντι στην 4η ομάδα (στη βαθμολογία) του πρωταθλήματος της χώρας.
Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε από την UEFA ο Αυστριακός Γιούλιαν Βάινμπεργκερ, με βοηθούς του να είναι οι Αντρέας Χάιντενραϊχ και Μαξιμίλιαν Κόλμπιτσχ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κρίστιαν Πέτρου Τσόκιρτσα.
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Ο εν λόγω ρέφερι έχει βρεθεί σε τέσσρις ακόμη περιπτώσεις στο δρόμο ελληνικών συλλόγων και μάλιστα δυο εξ' αυτών αφορούσαν το Τριφύλλι (και δυο τρεις τον ΠΑΟΚ). Ήταν το 2022 στο νικηφόρο με 1-2 ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και το 2024 στο ισόπαλο (1-1) ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.
Ο 41χρονος έχει σφυρίξει και τα παιχνίδια του Δικέφαλου του Βορρά με την Μποέμιανς το 2021 (2-0) αλλά και την εκτός έδρας νίκη επί της RFS (0-2, 2024).
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