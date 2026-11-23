Άρης: Η 11αδα στην Τρίπολη και η αλλαγή σε 4-2-3-1
Οι απουσίες υποχρέωσαν τον Έλληνα τεχνικό σε διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 4-4-2 με το οποίο πορεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η τετράδα στην άμυνα (μπροσττά από το Βέλιο) είναι η αναμενόμενη με στόπερ τους Φαμπιάν-Σούταλο και τους Πετρίς και Ρίτσαρντς στα άκρα. Η απουσία του Ούρος Ράσιτς έδωσε φανέλα βασικού στον Ντέλε Μπασίρου, δίπλα στον Μάρτιν Χόνγκλα καθώς ο Φρέντικ Γένσεν είναι ο τρίτος στον άξονα.
Ο Κριστιάν Κουαμέ είναι στην κορυφή της επίθεσης (σ. σ. ο Τίνο Καντεβέρε έχασε την προετοιμασία λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική Ζιμπάμπουε) ενώ στα άκρα τοποθετήθηκαν οι Γκαρέ, Κουαμέ.
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