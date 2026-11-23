Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το άψογο ΣΚ του ΠΑΟΚ και τη σημασία της δουλειάς στα σύνολα του Δικεφάλου.

Ένα πολύ-πολύ καλό Σαββατοκύριακο για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του! Μεγάλο πάρτι το Σάββατο στο μπάσκετ, ωραίο παιχνίδι και την Κυριακή στην Τούμπα. Δύο ομάδες που δείχνουν το τελευταίο διάστημα να βρίσκουν καλή χημεία.

Στο ποδόσφαιρο ο Λίσι χτίζει πλέον ποντάροντας στα δύο φορ. Αυτό βέβαια δεν είναι το κυρίαρχο, όπως ποτέ σε μία ομάδα δεν κρίνονται τα πάντα από τους σχηματισμούς. Είναι απλά η τακτική παράμετρος που οφείλει να υπηρετήσει η ομάδα, η οποία πάνω απ όλα χρειάζεται ισορροπία και εντάσεις που θα φέρουν αποτελέσματα και αυτοπεποίθηση. Είναι πιο σημαντικό δηλαδή ότι παρά την κατάρα και τις δέκα απουσίες (ξαφνικά μέσα στο ΣΚ έχασε και Μπάνζα-Σορετίρε) έχει βρει τα πρόσωπα και τον τρόπο που θα θωρακίσουν το παιχνίδι με δύο φορ. Και το παλεύει..

Πώς;

Με Σανταμαρία που μέσα από δουλειά και αφού βρήκε τη φυσική του κατάσταση, είναι κολώνα της ομάδας, ένα ποιοτικό χαφ που το τελευταίο διάστημα αποτελεί μεγάλη σταθερά του συνόλου.

που μέσα από δουλειά και αφού βρήκε τη φυσική του κατάσταση, είναι κολώνα της ομάδας, ένα ποιοτικό χαφ που το τελευταίο διάστημα αποτελεί μεγάλη σταθερά του συνόλου. Αριστερά στο κέντρο ο ασταμάτητος Ζαφείρης που πολλές φορές κλείνει για να πάρει τον διάδρομο και όλη την πλευρά ο Γιαννούλης .

που πολλές φορές κλείνει για να πάρει τον διάδρομο και όλη την πλευρά ο . Και φυσικά η πιο μεγάλη σταθερά της ομάδας το δίδυμο Κένι-Ζίβκοβιτς που τελευταία «πετάνε» και βρίσκονται με κλειστά μάτια στα δεξιά.

Κόντρα στην Κηφισιά ο ΠΑΟΚ έβαλε νωρίς γκολ, κέρδισε και την αποβολή και το μόνο προβληματικό μέρος ήταν ένα ανασφαλές 20λεπτο μετά τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου. Ευτυχώς η ομάδα μπήκε δυνατά στην επανάληψη για να τελειώσει το ματς, έτσι κι έγινε και ο προπονητής βρήκε ευκαιρία να κάνει διαχείριση στο παιχνίδι και στο ρόστερ.

Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα ματς 11 με δέκα και αυτό δεν μπορεί να υποτιμηθεί στην κριτική και στην ανάλυση της εικόνας. Ήταν όμως ένα ακόμη παιχνίδι τελευταία που έδωσε αυτοπεποίθηση στο νέο σύνολο. Προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με τα επόμενα και ειδικά το ντέρμπι με την ΑΕΚ που έχει εξάποντη σημασία και έρχεται σε πολύ κρίσιμο διάστημα.

* Ο Ζίβκοβιτς θα κλείσει 11 χρόνια στον ΠΑΟΚ! Σε έντεκα ματς φέτος έχει συμμετοχή σε 11 γκολ! Πρώτος σκόρερ με έξι γκολ, μαζί πρώτος στο πρωτάθλημα και στις ασίστ! Πολύ απλά ο καλύτερος και πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος.

Πως ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερα χωρίς τον Οσμάν…

Αυτό που γίνεται (και) στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, οφείλει να δώσει για πολλοστή φορά μάθημα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον σούπερ σταρ του, αλλά κατάφερε μέσα από τη δουλειά και τη χημεία και το βήμα μπροστά που έκαναν όλοι οι άλλοι, να παίζει κάθε εβδομάδα και καλύτερα σε σχέση με το αρχικό διάστημα. Οι πολλοί μένουν στα πρόσωπα και πιστεύουν ότι οι μεταγραφές αποτελούν τη λύση για όλα τα προβλήματα. Λάθος. Εννοείται ότι δεν υποτιμάμε την τεράστια αξία του Τούρκου, ο οποίος όταν επιστρέψει θα βρει μία ομάδα καλύτερη τουλάχιστον 30% από τότε που τραυματίστηκε. Η δουλειά όμως είναι πάνω απ όλα.

Κόντρα στον πολύ ανεβασμένο Άρη του Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι έχει μεγάλες προσωπικότητες που όσο κερδίζουν, τόσο και καλύτερα παίζουν στις δύο πλευρές του παρκέ. Έτσι έγινε και μέσα στον αγώνα όσο περνούσε η ώρα. Βαριά η μπάλα για τους κιτρινόμαυρους στο Παλατάκι, όχι για τον Καλάθη και την παρέα του που σε δύσκολο ματς βρήκαν τόσες λύσεις, έχοντας και τόσα περισσότερα ριμπάουντ. Το γράφαμε και τις προάλλες: Λάθος κάνουν όσοι υποτιμούν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει κάθε είδους αγώνα. Τώρα πλέον η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη.

* Διαιτητικά στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι πίσω στη βαθμολογία επειδή επικυρωμένα και από την ΚΕΔ οι αντίπαλοί του έχουν σε αρκετά παιχνίδια ιδιαίτερη εύνοια και περισσότερους βαθμούς από όσους άξιζαν. Στο μπάσκετ η ΚΑΕ Άρης πριν το ματς εκτέθηκε και μίκρυνε σαν να είναι η… ΠΑΕ. Και την «πάτησε» δίνοντας άλλοθι σε παίκτες και προπονητές που μπήκαν στο γήπεδο και με το μυαλό στον διαιτητή!

*Ντροπή όσον αφορά στον Καλάθη να στεκόμαστε στα τρίποντα, όταν παρά… τρεις φάσεις δεν κάνει triple double, έχοντας ένα μόνο λάθος. Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τον Καλάθη με οποιαδήποτε ατάκα. Καλή τύχη στην Εθνική ομάδα χωρίς τον Καλάθη.

*Σπουδαία η κίνηση του Γιώργου Σαββίδη να συμπαρασταθεί στην ομάδα μπάσκετ. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα έχει περάσει σωστό μήνυμα και όσοι διχάζουν, απομονώνονται με παραδειγματικό τρόπο.