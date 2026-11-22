Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για την ανανέωση των συμβολαίων των Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ.

Ο Αλέσιο Λίσι είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος για την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς.

Ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου μετά το 4-0 μίλησε:

Για την ισορροπία που αποκτά ο ΠΑΟΚ: «Κάθε μέρα είμαστε και πιο ισορροπημένοι. Όταν έρχονται τα αποτελέσματα και η καλή απόδοση, έρχεται σαν αποτέλεσμα η αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι μία αλυσίδα ουσιαστικά που σου επιτρέπει να παίξεις καλύτερα».

Για τους Ελουστόντο-Ζαφείρη: «Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση και των δύο».

Για τη θέση του Ζαφείρη: «Εξαρτάται, γιατί έχουμε αρκετές εναλλακτικές σε αυτή τη θέση με διαφορετικά προφίλ. Ο Ζαφείρης μας δίνει ισορροπία σε αυτή τη θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να γυρίσει στο κέντρο, μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Ανάλογα με το παιχνίδι θα αποφασίσουμε που και αν θα τον βάλουμε».

Για τους Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ: «Είναι πολύ σημαντικό, καθώς αμφότεροι έχουν πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης. Ο Ντεσπόντοφ γυρνάει με πολλή όρεξη και δεν χρειάζεται να σας πω το επίπεδο που έχουν, το ξέρετε πολύ καλά».

Για τον Ζίβκοβιτς και τη σύγκριση με τον Μπούντιμιρ, τον οποίο είχε παίκτη ο Λίσι στην Οσασούνα: «Και ο Μπούντιμιρ και ο Ζίβκοβιτς απαιτούν πολλά. Τόσο από τους προπονητές όσο και από τους παίκτες. Έχουν παρόμοια νοοτροπία, αυτό το προφίλ των παικτών μου αρέσει πολύ. Αυτή η θέση που έχει ανατεθεί στον Ζίβκοβιτς στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, εκτελείται πολύ καλά. Στην αρχή κόστισε λίγο, τώρα όμως μετά την προσαρμογή το κάνει πολύ καλά να παίζει κοντά στην εστία. Αυτό μεταφράζεται σε μεγάλο αριθμό γκολ και ασίστ».