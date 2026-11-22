Ο Ζίβκοβιτς γιόρτασε το νέο συμβόλαιο με το πρώτο του χατ-τρικ στον ΠΑΟΚ, ο Εντιαγέ ξόρκισε το νέο look και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε διψασμένος για ποδόσφαιρο

Ο Άντριγια Ζίβκοβιτς μετέτρεψε σε πάρτι για το νέο του συμβόλαιο τον αγώνα με την Κηφισιά. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ το γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο… Κέρασε γκολ πετυχαίνοντας μάλιστα το πρώτο του χατ-τρικ με τη φανέλα του Δικεφάλου.

Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι μετά την ανακοίνωση για την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Ζίβκοβιτς επέλεξε να μπει στο γήπεδο με τα δύο παιδιά του. Ο Σέρβος τα κρατούσε στην αγκαλιά , σαν να ήθελε να δουν και αυτά το γήπεδο που έχει γίνει το… σπίτι του και στο οποίο θα κλείσει, όπως όλα δείχνουν, την ποδοσφαιρική του καριέρα. Έτσι κι αλλιώς, η οικογένεια που δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη είναι ο σημαντικότερος λόγος που έχει ριζώσει εδώ και έχει γίνει ένας μεγάλος αρχηγός του ΠΑΟΚ.

Ο… πάτερ φαμίλιας Ζίβκοβιτς, σε αυτό το πρώτο του παιχνίδι στη νέα σελίδα της καριέρας του, που έχει μπει πλέον για τα καλά στα χρόνια της ποδοσφαιρικής του ωριμότητας, σκόραρε τρεις φορές για πρώτηξ φορά με τη φανέλα του Δικεφάλου. Μέχρι τώρα είχε γράψει ντοπιέτα σε 8 παιχνίδι, αλλά τρία δεν είχε βάλει. Θα μπορούσε βέβαια να έχει κάνει νωρίτερα το πρώτο του χατ-τρικ ως παίκτης του ΠΑΟΚ στη φάση του 60', αν ο Γιαννούλης δεν συλλαμβανόταν από το VAR σε θέση οφσάιντ. Είναι δεδομένο ότι έχει σκοράρει πολύ πιο σημαντικά, για την ομάδα του, γκολ από αυτά τα τρία που πέτυχε στην εύκολη τελικά νίκη των ασπρόμαυρων στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Αν προσθέσει κανείς στα 73 τέρματά του και τις 75 ασίστ, θα διαπιστώσει ότι έχει συμμετοχή σε περισσότερα από ένα γκολ ανά δύο από τους συνολικούς 293 αγώνες που έχει καταγράψει ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Απλά μαθηματικά που ωστόσο δείχνουν την επίδραση που ο «Ζίλε» έχει στο παιχνίδι των ασπρόμαυρων και πόσο σημαντικός είναι –και θα είναι– για την ομάδα του.

Ο Εντιαγέ και ο… θρύλος του Σαμψών



Γκολ και ασίστ είχε στο παιχνίδι ο Σερίφ Εντιαγέ, που λίγο έλειψε να επιβεβαιώσει τον… θρύλο του Σαμψών, που έχασε τις δυνάμεις του όταν η Δαλιδά του έκοψε τα πλούσια μαλλιά του.

Ο Σενεγαλέζος μπορεί να έδειξε πιο ταχυδυναμικός με το νέο του look, ωστόσο για να σκοράρει ξόδεψε δύο-τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αστοχώντας από πολύ πλεονεκτικές θέσεις μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς. Ευτυχώς… ξόρκισε τις ανησυχίες που ως έναν βαθμό δικαιολογημένα δημιουργήθηκαν, σκοράροντας –έστω χωρίς την καλύτερη δυνατή εκτέλεση– στην τελική που επιχείρησε στο παιχνίδι. Ήρθε και λίγο αργότερα η τελική πάσα στο δεύτερο από τα τρία γκολ του Ζίβκοβιτς να διαλύσει κάθε σύννεφο σχετικά με τη ριζική αλλαγή κουρέματος που έκανε στα μέσα σχεδόν της σεζόν.

Επέστρεψε και επίσημα ο Ντεσπόντοφ



Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μπήκε μετά από οκτώ μήνες σε αποστολή για ένα επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και έπαιξε για μισή ώρα περίπου για πρώτη φορά μετά τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της περσινής κανονικής περιόδου με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Η επιστροφή του –και επίσημα πλέον– δίνει ένα επιπλέον εφόδιο στον Αλέσιο Λίσι, που χρειάζεται παίκτες με την ποιότητα και την προσωπικότητα του Βούλγαρου ακραίου επιθετικού, που κι αυτός, όπως ο Ζίβκοβιτς, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους ασπρόμαυρους. Ο Ντεσπόντοφ πέρασε έναν δύσκολο τραυματισμό και ένα ακόμη πιο δύσκολο διάστημα αποθεραπείας πολλών μηνών και δείχνει διψασμένος για ποδόσφαιρο. Το σίγουρο είναι ότι τα… μαεστρικά του χτυπήματα της μπάλας έλειψαν όλους αυτούς τους μήνες από τον Δικέφαλο.

Η «συνταγή» του 4-4-2 και ο Μύθου



Το παιχνίδι με την Κηφισιά επιβεβαίωσε ότι ο βασικός σχηματισμός του ΠΑΟΚ είναι πλέον το 4-4-2 και αυτόν θα προσπαθήσει από εδώ και πέρα να τελειοποιήσει. Ήδη πριν ανακοινωθεί η ενδεκάδα του Αλέσιο Λίσι, ήταν δεδομένο ότι το αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής θα καλυφθεί από έναν χαφ. Ο Ιταλός διατήρησε τη συνταγή που λειτούργησε σχεδόν εξαιρετικά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Χρήστο Ζαφείρη να καλύπτει τη θέση μπροστά στον Δημήτρη Γιαννούλη, προσθέτοντας τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στον άξονα στο πλάι του Μπαπτίστ Σανταμαρία.

Ο προπονητής του Δικεφάλου ούτε που το σκέφτηκε να βάλει έναν ακόμη χαφ για να καλύψει την αδυναμία του Σιμόν Μπάνζα να ξεκινήσει. Κράτησε το σχήμα με τους δύο επιθετικούς, δίνοντας φανέλα βασικού στον Ανέστη Μύθου. Η επιτυχημένη συνταγή του Καραϊσκάκη λειτούργησε και στην επιλογή της αμυντικής γραμμής. Το δίδυμο των στόπερ παρέμεινε αναλλοίωτο με Παντελή Χατζηδιάκο και Ντιέγκο Κόστα, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να μένει στον πάγκο και τη μόνη αλλαγή στην τετράδα της άμυνας να είναι ο Κένι, που εξέτισε την τιμωρία του.

Το μήνυμα συσπείρωσης στο Παλατάκι



Η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη, μαζί με τον Λέο Μάτος, στο Παλατάκι στο ντέρμπι με τον Άρη ήταν ένα από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Μια κίνηση που μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την ενότητα όλων των δυνάμεων του Δικεφάλου, που έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το μήνυμα από την πλευρά του μεγάλου γιου του Ιβάν Σαββίδη ήταν ξεκάθαρο. Η συσπείρωση γύρω από όλα τα τμήματα του Δικεφάλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθουν επιτυχίες και αυτό, όσο αυτονόητο και αν ακούγεται, θα πρέπει να γίνει κατανοητό και κυρίως αποδεκτό από όλους.