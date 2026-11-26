Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θέλοντας να δώσει συνέχεια στην αήττητη πορεία του.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τρεις νίκες και μία ισοπαλία στη διοργάνωση και με 10 βαθμούς βρίσκονται μέσα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Ο στόχος είναι να παραμείνουν μέσα σε αυτή και να πάρουν την απευθείας πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.

Η Μίλαν σαφώς και αποτελεί έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, όμως το σύνολο του Αλγουαθίλ έχει αποδείξει ότι μπορεί να πάρει μεγάλα αποτελέσματα. Ο άσος είναι σε απόδοση 2.75 στη Novibet.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με τους τραυματίες, καθώς οι Πουέρτα, Έσε και Τσικίνιο είναι εκτός, ενώ ο Σιπιόνι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Φρόιλερ είναι ο μοναδικός μέσος που είναι διαθέσιμος και δεν αποκλείεται έτσι να βρεθεί στο πλευρό του κάποιο στόπερ (Κάρμο, Ρέτσος) ή ο νεαρός Φίλης.

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Στο ματς με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 6-2, ο Αλγουαθίλ πέρασε σε ένα σημείο τον Σα δίπλα στον Φρόιλερ και ο Πορτογάλος πραγματοποίησε καλή εμφάνιση.

Από την άλλη, η Μίλαν δεν έχει την πορεία που θα ήθελε έως τώρα στο Europa League. Οι 3 ήττες σε 4 ματς έχουν φέρει τους «ροσονέρι» σε δύσκολη θέση και το ματς στον Πειραιά είναι άκρως σημαντικό.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Αμορίμ μετά τη νίκη της ομάδας του με 5-1 απέναντι στη Φροζινόνε για το πρωτάθλημα τόνισε ότι η πρόκριση είναι ο μεγάλος στόχος και πως η νίκη με αντίπαλο τον Ολυμπιακό είναι απαραίτητη.

Αυτό σημαίνει ότι θα παρατάξει μία δυνατή ενδεκάδα ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.64 στη Novibet.

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