Ο Σερίφ Εντιαγέ έγραψε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ στο 52' προηγήθηκε 2-0 κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals.

Σε φάση διαρκείας και με τη συμμετοχή του Μύθου, ο Ζαφείρης έστρωσε στον Σερίφ Εντιαγέ κι αυτός εύκολα σημείωσε το 2-0. Αυτό είναι το 7ο γκολ του 30χρονου Σενεγαλέζου φορ στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Το γκολ του Εντιαγέ