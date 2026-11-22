ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Ο Εντιαγέ έγραψε το 2-0
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Ο Σερίφ Εντιαγέ έγραψε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ στο 52' προηγήθηκε 2-0 κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals.
Σε φάση διαρκείας και με τη συμμετοχή του Μύθου, ο Ζαφείρης έστρωσε στον Σερίφ Εντιαγέ κι αυτός εύκολα σημείωσε το 2-0. Αυτό είναι το 7ο γκολ του 30χρονου Σενεγαλέζου φορ στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.
Το γκολ του Εντιαγέ
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@Photo credits: eurokinissi
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