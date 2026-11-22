ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα
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Ο Ζίβκοβιτς έκανε το 1-0 στο 4' για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals.
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέκτεινε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2031 και στο πρώτο επίσημο ματς βρήκε δίχτυα.
Στο 4' από μπαλιά του Κένι, ο Σέρβος αρχηγός του Δικεφάλου μπήκε στην περιοχή και με θαυμάσιο πλασέ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0 κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals.
Το γκολ του Ζίβκοβιτς
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@Photo credits: eurokinissi
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