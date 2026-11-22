Ο Ζίβκοβιτς έκανε το 1-0 στο 4' για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέκτεινε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2031 και στο πρώτο επίσημο ματς βρήκε δίχτυα.

Στο 4' από μπαλιά του Κένι, ο Σέρβος αρχηγός του Δικεφάλου μπήκε στην περιοχή και με θαυμάσιο πλασέ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0 κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals.

Το γκολ του Ζίβκοβιτς